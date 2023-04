Egyre jobban aggódnak az elemzők az európai ingatlanszektor miatt

Egyre nőnek az aggodalmak az európai kereskedelmiingatlan-piac állapota miatt - írja a CNBC . Egyes elemzők szerint a márciusi bankválságokat követően egy esetleges tőkekiáramlás az ingatlanszektorban is erős visszaesését okozhat.

A magasabb kamatok az utóbbi időben megnövelték a hitelfelvételi költségeket és ezzel együtt csökkentették az ingatlanszektor megítélését, ami az elmúlt években az alacsony kötvényhozamok közepette kimondottan kedvező volt. A közvetlenül ingatlanba fektető európai alapok a Morningstar Direct adatai szerint 215 millió dollár tőkekiáramlást regisztráltak februárban és elemzők szerint az ingatlanrészvények jövőre akár 20-40 százalékkal is eshetnek.

Az Európai Központi Bank a hónap elején figyelmeztetett az ingatlanszektor sérülékenységének egyértelmű jeleire, a bizonytalanság okaként pedig a piaci likviditás csökkenését és az árkorrekciót jelölték meg.

Az Egyesült Államokban és Európában is lefelé irányuló nyomás látható mind a magán, mind a kereskedelmi ingatlanok piacán - monda el egy elemző. Az irodai szegmens, ami a kereskedelmiingatlan-piac egyik legfontosabb eleme, az esetleges visszaeséssel kapcsolatos félelmek központi elemévé vált, mivel a járvány hatására előtérbe került hibrid munkavégzés miatt továbbra is magas az irodai kihasználatlanság.

Az üresedési ráták azóta is emelkednek, amihez képest túl sok a hitel a rendszerben, így ha elindulna egy kényszerértékesítési hullám, az egy lefelé irányuló spirálhoz vezethetne. A Goldman Sachs szerint a kereskedelmi ingatlanok az amerikai bankok hitelállományának körülbelül 25%-át teszik ki, ami a kisebb bankok esetében elérik a 65%-ot is. Az európai bankoknál viszont ez csak 9%-on áll. Szakértők szerint most a legfontosabb a kockázatok megfelelő azonosítása.

