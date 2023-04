Lakásárak: megmondták a szakértők, hol fogunk tartani egy év múlva

Mostanra egyértelmű, hogy a korábbi évek lakáspiaci növekedése - egy időre - véget ért. A kereslet nagyot csökkent, a lakásfejlesztések száma is mérséklődik, és az árakban is úgy tűnik, elértük a nominális csúcsot. Az eladók és a vevők egyaránt azt találgatják, hogy meddig tart a mostani megtorpanás, vajon folytatódhat-e, és ha igen, mikor a korábbi növekedés. Hogy közelebb kerüljünk a válaszhoz, idei első Lakáspiaci Hangulatfelmérésünkben ismét megkértük a szakértőket, mondják el a lakáspiac alakulásával kapcsolatos várakozásaikat.

Mostani felmérésünkben a lakásárak, az adásvételek száma, a lakásbérleti-díjak és az új lakások árának az alakulására fókuszáltunk. A megkérdezett szakértők - akik között elemzők, értékesítési vezetők, ingatlanértékesítők egyaránt jelen voltak - arra is választ adtak, hogy mik azok a tényezők, azok a legfontosabb gazdasági folyamatok, amik az elkövetkező évben legnagyobb hatással lehetnek a hazai lakáspiac alakulására.

Merre tovább, lakásárak?

Öt év alatt - amióta a negyedéves felméréseinket végezzük - most először fordult elő, hogy a lakásárak növekedése alulmúlta az elemzői várakozásokat. Decemberben ugyanis még nem sokan gondolták, hogy nominálisan is csökkenni fognak az árak. Az elmúlt hónap folyamatai alapján a jövőre vonatkozóan is kevesebben bíznak a töretlen áremelkedésben. A megkérdezett 9 szakértő várakozásainak átlaga szerint nyár közepéig még kis mértékben, fokozatosan mérséklődhetnek az árak, amit jövő év áprilisáig egy nagyon lassú emelkedés válthat fel. Feltehetően akkor indulhatnak el érdemben ismét felfelé az árak, amikor a kamatok elég alacsonyan lesznek ahhoz, hogy erősödjön a hitelezés, ezáltal a piaci kereslet.

A nagyobb visszaesést nem meglepő módon a rosszabb energiahatékonyságú lakásoknál várják a szakértők, ott júliusig 3-5 százalékos csökkenés jöhet, amit jövő áprilisig stagnálás válthat fel. A jobb minőségű lakásoknál a belvárosban nem várható további nominális árcsökkenés, a külvárosban is csak 1-2 százalékkal eshetnek vissza az árak, miután a magas energiaárak miatt ezen lakástípusok irányába tolódott el a kereslet.

Mi lesz a kereslettel?

Az országos adásvételekkel kapcsolatos várakozásokban az idei célszám a 100 000. Ennyi adásvételt várnak átlagosan a Portfolio által megkérdezett szakértők, akik között a két szélsőérték 65 ezer és 125 ezer volt. Előbbi egy nagyon pesszimista jóslat, amihez az kellene, hogy a januári 6000 alatti évtizedes mélypont hónapjai ismétlődjenek és az év hátralévő részében ennél is gyengébb hónapok jöjjenek. Ez nem valószínű, hogy bekövetkezik, a 2008 utáni válság legrosszabb éveiben sem ment 83 ezer alá az éves adásvételek száma. A tavalyi évhez hasonló 125 ezer adásvételre sincs ugyanakkor sok esély, miután 2023 első három hónapja nagyon gyengén indult. Ahhoz, hogy ezt idén elérhessük, mostantól kezdve havi 12 000 körüli adásvételre lenne szükség, amire a mostaninál jelentősen alacsonyabb kamatkörnyezet mellett lenne csak esély.

Látogass el a pénteken nyíló 13. Lakáskiállításra! Az ingyenes rendezvényen idén is 10 és 18 óra között várjuk a MOM Sport Uszoda és Rendezvényközpont területén a lakáspiac iránt érdeklődőket. Részletekért kattints!

Bérleti díjak

A bérleti díjak az előttünk álló évben a várakozások szerint jobban követhetik az inflációt, mint a lakásárak. A megkérdezettek szerint fokozatosan, stabilan kúszhatnak egyre feljebb 2024 áprilisáig. Egy negyedév alatt 3, egy év alatt pedig 8-9 százalékos mértékben.

Várjak még vagy vegyek most új építésű lakást?

Ha valaki arra vár, hogy az új lakások piacán is jön egy árcsökkenés, rossz híreket kell közölnünk. Sem az alapanyagárak, sem az egyéb kivitelezési költségek nem teszik lehetővé, hogy az új lakásoknál érdemi árcsökkenés jöjjön, különösen, amióta a fejlesztők a jobb energiahatékonyság elérése érdekében magasabb minőségű, drágább anyagokat kell, hogy beépítsenek.

Lakáspiac aktuális kérdései Kíváncsi vagy mit hoz a jövő a hazai lakáspiacon? Látogass el április 22-én a Lakáskiállítás 14 órakor kezdődő Workshopjára, ahol szakértők segítségével járjuk körül a legfontosabb kérdéseket. Részletekért kattints!

Éppen ezért bár az előttünk álló negyedév még az újlakáspiacon is gyenge lehet, éves távlatban ott tovább emelkedhetnek az árak. A várakozások szerint nyár közepéig a mostaninál mindössze 1 százalékkal, jövő áprilisban viszont 7-8 százalékkal is magasabbak lehetnek, elérve az átlag 1,5 millió forintos négyzetméterárat Budapesten.

Milyen gazdasági folyamatoknak lesz a legnagyobb hatása az előttünk álló évben a hazai lakáspiacra?

Végül nézzük, hogy mit gondolnak az elemzők a gazdasági folyamatok és a lakáspiac összefüggéseinek alakulásáról, mik azok a tényezők, amik az előttünk álló évben a legnagyobb hatással lesz a fenti lakáspiaci folyamatok alakulására.

Vincze Edit (OC Investment Solutions): Leginkább az infláció visszaszorítására tett kísérletek eredményessége lesz hatással az előttünk álló év lakáspiacára.

Valkó Dávid (OTP Jelzálogbank / OTP Ingatlanpont): Az infláció / hitelkamatok alakulása (remélhetőleg egyértelmű csökkenése) és a reáljövedelmek alakulása azok, amik a lakáspiacra a legnagyobb hatással vannak. Az előttünk álló évben a lakáspiac jelenlegi túlértékeltségének mérséklődése várható, köszönhetően a stagnáló vagy minimálisan csökkenő lakásáraknak, ami mellett remélhetőleg a bérnövekedés is érezhető lesz.

Soóki-Tóth Gábor (Otthon Centrum): A jövedelem kilátások, az infláció letörése és a munkahelyek biztonsága, azaz a makrogazdasági környezet alakulása befolyásolja leginkább a lakáspiaci folyamatokat.

Sápi Zoltán (Eltinga): Az infláció letörésére tett gazdaságpolitikai intézkedések, az EU-s támogatások folyósításának és a globális ellátóláncok biztonságának kérdései fogják az előttünk álló évben meghatározni a lakáspiac alakulását.

Kricsfalussy Tamás (Metrodom): Ha sikerül elkerülni a recessziót, legalább egy minimális 0,5-1,5%-os növekedési pályán tartani a gazdaságot, akkor az infláció, annak lassú vagy gyorsabb csökkenése esetleg egy relatív magas szinten történő beragadása lesz az, ami alapvetően determinálni fogja a gazdasági folyamatokat. Emellett meg kell említeni a forint árfolyamának stabilitását, illetve, hogy azt milyen áron (irányadó kamat) lehet elérni, valamint az ikerdeficit elkerülésének fontosságát.

Csorba Dániel (ingatlanértékesítő, vlogger): Ha valamilyen szerencse folytán véget érne az orosz-ukrán háború, az a lakáspiacon is azonnal érezhető lenne.

Benedikt Károly (Duna House): A javuló hitelpiaci környezet és annak kiszámíthatósága jelentősen növelné a keresletet. A csökkenő rezsiárak és a csökkenő inflácó hatásaként nagyobb szabadon elkölthető jövedelem marad a háztartásoknál, amelyből a lakáscélok könnyebben megvalósíthatók, ráadásul nemzetközi trendek alapján ehhez továbbra is emelkedő bruttó jövedelmek fognak társulni, amelyek együttes összhatása élénkítő hatással lehet a piacra. A lakáspiacot tehát az infláció, a hitelkörnyezet és a kormányzati élénkítő lépések határozzák meg.

Balla Ákos (Bayer Property): A lakáspiac irányait főként az infláció és a kamatszintek alakulása határozza meg.

Portfolio: A fentiek mellé annyit tennénk hozzá, hogy a piaci folyamatokat erősen képes befolyásolni egy-egy kormányzati döntés, ami akár kedvezmények, akár célzott támogatások formájában is megjelenhet. Gondoljunk csak az új lakások évekkel ezelőtt bevezetett áfacsökkentésére vagy a CSOK megjelenésére, melyek együtt nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy 2015 után újra megindultak a lakásfejlesztések és élénkülni kezdett a kereslet.

A felmérésben az alábbi szakértők vettek részt: Balla Ákos - Balla Ingatlan, Benedikt Károly - Duna House, Csorba Dániel - ingatlanértékesítő, blogger, Kricsfalussy Tamás - Metrodom, Sápi Zoltán - Eltinga, Soóki-Tóth Gábor - Otthon Centrum, Valkó Dávid - OTP Jelzálogbank / OTP Ingatlanpont, Vincze Edit - OC Solutions és a Portfolio Ingatlan csapata.

Pénteken nyit a Portfolio Csoport 13. Lakáskiállítása, aminek apropóján a lakáspiac szakértőit kérdeztük meg a piac várható alakulásáról. Mostanra egyértelmű, hogy a korábbi évek lakáspiaci növekedése - egy időre - véget ért, a keresletben, a kínálatban és az árakban is nagy változásokat látunk. Az eladók és a vevők egyaránt azt találgatják, hogy meddig tart a mostani megtorpanás, vajon folytatódhat-e, és ha igen, mikor a korábbi növekedés. Az alábbi videóban ezt a kérdést jártuk körül, röviden bemutatva a lakáspiaci szakértők legfrissebb várakozásait és kitekintést adva az árak várható alakulásáról. A téma iránt érdeklődőket péntektől vasárnapig 10-18 óra között várjuk a Portfolio Csoport Lakáskiállításán a MOMsportban. RÉSZLETEKÉRT KATTINTS IDE!

Címlapkép forrása: Getty Images