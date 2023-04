Parlament előtt az új beruházási törvény!

Háttérinformációink alapján a parlament elé került az új beruházási törvény, ami az állami projektek új rendszerét fogja meghatározni.

Két újdonság tartja most lázban az építőipart, az egyik a magyar építészetről szóló törvény átdolgozása, a másik az állami beruházások rendjéről szóló törvény. Előbbinél fókuszban van az épített környezet védelme, kiemelten a műemléképületek védelme, melynek érdekében érdekében 12 pontban határozták meg azokat az elveket, amelyek biztosíthatják a hosszútávú minőség fenntartását. Az állami beruházások rendjéről szóló törvényt pedig úgy dolgozták ki, hogy az állami megrendelések is hasonlóan működjenek, mint a hagyományos piaci ügyletek, valamint fontos volt, hogy a tervezők a beruházás későbbi folyamatában az építés és a használatba adásnál is legyenek az adott projektnél.

Az állami beruházások rendjéről szóló törvény került most a parlament elé.

Korábbi cikkeinkben már részletesen beszámoltunk az új beruházási kerettörvény egyes részleteiről, ezek alapján "az állami beruházások rendjéről szóló jogszabály rendet tesz abban, hogy az államnak a jövőben hogyan kell építkeznie".

Lázár János ennek kapcsán korábban kiemelte, hogy több hatásvizsgálatra is szükség lesz, új keretet kell adni a beruházásoknak aszerint, hogy a jövőben milyen feltételek mentén, mi épüljön. Szintén elhangzott márciusban, hogy:

AZ ÁLLAMI BERUHÁZÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÁR ELKÉSZÜLT, ÍGY AZT MÉG A TAVASZI ÜLÉSSZAK SORÁN A PARLAMENT ELÉ FOGJÁK TERJESZTENI. AZ ÉPÍTÉSZETET ILLETŐEN PEDIG ŐSSZEL KÉSZÜLHET EL A VÉGLEGES JOGSZABÁLY.



Úgy tűnik, hogy a terveknek megfelelően, valóban a parlament elé kerül az állami beruházások rendjéről szóló új törvény. Az Építőipar 2023 konferencián Lánszki Regő, építészeti államtitkár elmondta, hogy az új törvényeknél a célok között van a racionalizálás, és az építések áttekinthetőbbé tétele, de mivel kerettörvényről van szó, így a szabályzási rendszer kidolgozása majd csak most következik.

A törvénytervezet és annak várható hatásai kiemelt témaként szerepeltek az Építőipar 2023 konferencián. A konferencia beszámolói:

