Elárulta legfrissebb tapasztalatait a szakértő - Nyíltan beszélt arról, mi vár ránk a hazai lakáspiacon

Márciusban már az ébredés jeleit mutatta a főváros és az agglomeráció használtlakás-piaca. Egyelőre főleg az olcsóbb ingatlanok iránti érdeklődés megélénkülését tapasztalja az OTP Ingatlanpont szakértője. Emellett a tavasz újdonsága az is, hogy egyensúly látszik kialakulni Budapest és környéke hagyományosan hullámzó versenyében.

A főváros és az agglomerációja már a '90-es évek óta versenyez egymással – változó eredménnyel – az új otthont keresőkért. Utóbbi legnagyobb előnye sokáig a jóval alacsonyabb ingatlanáraiban rejlett. Ezt mérsékelte 2020-ban a Covid hatása, amikor aki csak tehette, Budapest belső kerületeiből is elindult a zöldebb, a kényszerű elzárkózás idején is jobban élhető területek felé. A felfokozott kereslet viszont tempósan húzta fel a környező települések árait. Olyannyira, hogy 2021. III. negyedévében az agglomeráció használt ingatlanjainak szektoronkénti 27-39 százalékos éves drágulása bőven túlszárnyalta a főváros, a megyeszékhelyek, de még a Balaton-parti települések áremelkedését is. A következő év elejére nagyrészt el is fogyott e falvak és városok árelőnye.

„A Budapest környéki települések drasztikus áremelkedése és az ingázáshoz kapcsolódó költségek növekedése miatt az agglomerációs települések mára csak a főváros legdrágább kerületeivel szemben őrizték meg egyértelmű árelőnyüket” – szűrte le 2022 áprilisában Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője. Emellett a Covid utáni fellélegzés nyomán ismét vonzóbbnak tűnhetett a nagyvárosi élet, és el is indult egy kisebb visszaköltözési hullám, amit aztán csak megerősíthettek a kiszámíthatatlan rezsinövekedéstől való tavaly nyári-őszi félelmek.

Ebben az állapotban érte a lakáspiac év végi hibernációja a fővárost, és a hozzá kapcsolódó településeket. Laczi Csaba, az OTP Ingatlanpont budapesti régióvezetője szerint már a múlt év utolsó két hónapjában is az erőteljes befékezés jellemezte a térség lakáspiacát, és ez kitartott az idei februárig. Márciusban – bár új lakásokra még ekkor sem volt érdemi kereslet – jöttek az első biztató jelek, például hosszú szünet után olyan vevők is akadtak, akik hitelfelvételt is vállalva keresték új otthonukat.

Az is a tavasz újdonsága volt, hogy ismét tudtak eladni nagyobb értékű, akár többszázmilliós ingatlanokat is. Ezek jellemzően a fővárosban, a budai oldalon kerültek piacra, de akadt közöttük V. kerületi, valamint újpesti ingatlan is. Ám ez sem változtatott azon, hogy az első negyedév kulcsszava a szakértő szerint az „olcsóság” lett. Ennek megfelelően kerestek használt házakat és lakásokat az agglomerációban, s ez nyomta rá a bélyegét a forgalom alakulására az egyes fővárosi kerületekben is. Így például különösen jól teljesített a szomszédaihoz képest még mindig olcsóbb VIII. kerület. És most felzárkózott az élbolyhoz az egyébként kevésbé keresettek közül a X. kerület, Kőbánya, és a XX. kerület, Pesterzsébet is. A budai oldalon általában kisebb volt az érdeklődés, meglepetésre veszített varázsából a vevők szemében az a XI. kerület is, amely még tavaly és tavalyelőtt is slágernek számított a körükben. Nem volt viszont váratlan, hogy ezek mellett viszonylag keresettek voltak az első negyedévben is a VI., VII., XIII. és XIV. kerületi ingatlanok.

A régióvezető szerint a város és az agglomeráció közötti vándorlásnak most nincs meghatározott iránya. „Az a hajtóerő, amit ősszel a rezsifélelmek jelentettek, mostanra elenyészett.” Így kialakulni látszik egy új egyensúly: költöznek ki is, be is.

Március azonban hozott más újdonságot is: sok utólagos árcsökkentést részben az árak meghirdetésénél, részben pedig a végső alkuknál. A régióvezető szerint, aki tényleg el akarta adni az ingatlanát, az mostanra már kénytelen volt belátni, hogy engednie kell. Ám ezt, a tranzakciókban már megmutatkozó árcsökkenést még nem tükrözik a hirdetési árak. „Sokan még mindig nagyon magas árakról indítanak, úgy látszik, nekik még kell egy kis idő, hogy megtapasztalják a mostani piaci realitást.”

Laczi Csaba úgy véli, a kilátásokat illetően április vízválasztó lehet, e hónap forgalma már jelezheti, hogy mennyire pezsdülhet meg nyárra a piac. Abban azonban már biztos, hogy irreális lenne a tavaly tavaszi-nyári eredményeikhez mérni a várakozásaikat. „Az az időszak egy csoda volt, fel is állítottunk néhány rekordot, de az elkövetkezendőkre az a reális, ha még a reményeinket is inkább az utolsó normál év, 2019 piaci teljesítményéhez igazítjuk.”

