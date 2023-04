Nagyszabású faültetési programba kezd a Futureal

Egy kisebb erdőnyi fával teszi zöldebbé Budapest vonzáskörzetét a Futureal. Az ingatlanfejlesztő vállalat az új irodaházaiba költöző bérlők minden tizedik dolgozója után elültet egy fát a fenntarthatóság javítása érdekében. A Budapest ONE és Corvin Innovation Campus irodafejlesztések részeként a cég első ütemben összesen több mint 300 darab facsemetét helyez el Fóton és Pátyon környezetvédelmi programja keretében.

Fóton az Aligamajor felé vezető út mentén 115 fát ültet el a Futureal, míg Pátyon 210 csemetét helyez el a cégcsoport tagvállalata, az ipari ingatlanfejlesztéssel foglalkozó HelloParks, pátyi megaparkjának területén. A pátyi faültetésben kertészeti szakemberek irányításával irodai dolgozók is részt vettek, akik a Futureal által fejlesztett Budapest ONE és a Corvin Innovation Campus bérlőinek önkéntes munkatársaiból kerültek ki.

Az első hullámban telepített 325 fa csupán a kezdet. A zöld kezdeményezésben jelenleg értintett Budapest ONE és a Corvin Innovation Campus együttvéve közel 100 000 négyzetméter bérbe adható területtel bővítik a hazai irodapiacot. A két irodaházban összesen 10 000 ember is kényelmesen és hatékonyan dolgozhat, ennek köszönhetően akár 1000 fát is elültethet a Futureal a közeljövőben.

Forrás: Futureal

A több mint 300 darab platán, juhar, gyertyán, kőris és hársfacsemeték kifejlett állapotukban, fajtól függően elérhetik a 20-35 métert, és akár a több száz éves kort is megérhetik. Típustól függően évente 25-70 kilogramm széndioxidot kötnek meg, miközben 50 kilogramm oxigént termelnek. A növények nemcsak a helyi közösségek fenntartható fejlődéséhez járulnak hozzá, de javítják a levegő minőségét, csökkentik a zajszintet, illetve gyökérzónájuk, törzsük és lombkoronájuk számos fajnak nyújt élőhelyet.

Címlapkép forrása: Futureal