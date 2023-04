Kiadta számait a KSH: így alakulnak Magyarországon a legfrissebb lakásárak

Ahogy már április elején megírtuk , a KSH 2022 utolsó negyedévére vonatkozóan nominálisan is árcsökkenést mért a hazai lakáspiacon. Ez még egy erősen előzetes becslés volt, de a ma megjelent frissebb, jelentősen magasabb adatfeldolgozottság melletti számok is ezt a trendet erősítik. Menet közben ráadásul a Takarék Csoport is frissítette árindexét, ami már a tavalyi harmadik negyedévre vonatkozóan is minimális árcsökkenést jelez.