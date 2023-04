Nincs még mély recesszió, de elkezdett visszarendeződni az építőipar

Portfolio 2023. április 27. 15:45

Iparági szakértők szerint a beruházási kedv csökkenésével a felhígult építőipar most visszatér a normalitásba – derült ki a Wavin friss, fókuszcsoportos kutatásából. A jelenlegi helyzet egyfajta megnyugvásnak tekinthető a korábbi évek után. A kivitelező, mélyépítő és épületgépészeti cégek vezetői úgy látják, hogy a piac szűkülése az építőiparban tapasztalható munkamorálra is kedvező hatással lesz. A kutatásból az is kiderült, hogy azok a megbízók, akik az előírások, vagy az ingatlanok értékállósága miatt fenntartható projektekben gondolkodnak, tisztában vannak annak költségvonzatával, amit hajlandók is megfizetni.