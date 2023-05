Elfoglalta vadonatúj székházát az IBM Magyarország

Portfolio 2023. május 04. 15:55

Megszerezte a használatbavételi engedélyt a Futureal fejlesztésében megvalósult Corvin Innovation Campus irodaház első üteme. A Corvin Sétány meghosszabbításában felépített komplexum ad otthont az IBM Magyarország új székhelyének is. A globális technológiai cég már be is költözött az érintésmentes megoldásokkal felszerelt épületbe.