Nagy átárazódások zajlanak a világ ingatlanpiacán - Mit szólnak ehhez a bankok?

Turbulenciák idején szerte a világon a kereskedelmi ingatlanok és a lakásfejlesztések finanszírozása reagál a legérzékenyebben a piaci környezet megváltozására. Mi vár az irodapiacra, a kereskedelmi ingatlanok és a lakásfejlesztések finanszírozására? Többek között ezekről a kérdésekről beszéltek a szakértők a Hitelezés 2023 konferencia harmadik szekciójában.

A teljes európai ingatlanbefektetési forgalom drasztikusan visszazuhant 2023 első negyedévében: a 34 milliárd eurós forgalom kétharmados zuhanás a tavalyi szinthez képest és az év hátralévő részére nézve is borús a befektetői hangulat. A legnagyobb korrekció a tavaly még nagyon likvid piacokon történt, főleg az északi országokban, de Németországban, az Egyesült Királyságban és a Benelux államokban is átlag feletti volt a csökkenés - emelte ki előadásában Borbély Gábor MRICS a CBRE kutatási igazgatója.

Iparágak szerint nézve az irodapiaci visszaesés 70 százalék feletti, de az ipari és az intézményi lakóingatlanba fektetők is behúzták a kéziféket. Utóbbi az állami szabályozások miatt is történt, például a bérleti díjak sok helyen történő maximálása hatására. Az irodapiac földbe állása pedig Amerikából jön át, ott kimondottan rossz most az irodák megítélése. Európában nincs ekkora probléma, de itt is nagyon alacsony a tényleges kihasználtság a 2-3 napos home office miatt. A hotel és retailben már a korábbi években megvolt a nagy zuhanás, így ott most kisebb volt a csökkenés.

Közép-Európa legnagyobb piaca a lengyel, ott 650 millió eurós volt az eső negyedév, ami fele a tavalyinak. A többi ország lecsökkent egy éves 1 milliárd eurós szintre, Magyarország ma a litván vagy a bolgár piacot mutatja a 70 millió eurójával.

Hozamok

A nyugati hozamemelkedések nálunk is meg kell, hogy jelenjenek, a kérdés, hogy a budapesti kockázatprémium növekedett, szinten maradt vagy szűkült-e. Amszterdam például a 4,4-es hozamszint 50 százalékos zuhanásnak felel meg, hatalmas átárazódások történtek tehát. Budapesten az alábbi hozamszinteket látjuk:

hotel 7,25%

ipari 6,50%

iroda 6,35%

retail 5,75%

Az irodapiacot csökkenő fejlesztési volumen és emelkedő üresedési ráták jellemzik. A logisztikai piacon még mindig minimális az uniós üresedés, csökkenő pipeline mellett. Itt Magyarországon magasabb az üresedés, de még nálunk sem sok az a 6 százalék. Itt jelenleg 2,5-szer akkora a felszívás, mint a covid előtt volt, az irodában viszont a kihasználatlanság erősen emelkedik, de a régió egészében ez a trend. Ez a jövő évben tetőzhet, majd utána a kínálat kiszáradásával indulhat el lefelé.

Folyamatban lévő budapesti fejlesztések

Lakópiac: 12 400 lakás van építés alatt Budapesten és egy teljes újratervezés zajlik a fejlesztőknél, hogy érdemes-e a bérlakáspiac irányába elmozdulni.

Az irodáknál a folyamatban lévő 320 ezer négyzetméter főként már lekötött terület, spekulatív új projekt nem indul most, de ez is igazodik a globális trendhez.

A hotelben erős a pipeline, főként a Budapest belvárosi felsőkategóriás hoteleknél.

A kiskereskedelem megállt, csak mixed-use fejlesztéseknél fordul elő.

A logisztika az, ami továbbra is dübörög, 450 ezer négyzetméternyi fejlesztés van a csőben Budapest környékén, vidéken pedig mintegy 117 ezer négyzetméter, de ez néhány városban koncentrálódik.

Projektfinanszírozás: így látják a bankok és a fejlesztők

Banki oldalról mik a „no go” területek? Miket nem szeretnek és miket szeretnek a bankok? Magyarországon mennyire van tér befektetésre? Tovább csökkenhet a projekthitelek piaca? Többek között ezeket a kérdéseket járták körül a szakértők.

Az európai szabályozók megemelkedett kockázatként tekintenek a kereskedelmi ingatlanszektorra, de nálunk nincs „no go zóna”, ugyanakkor mi is végignéztük a teljes kereskedelmi portfóliónkat. Az egyik dilemmánk, hogy milyen szinten tudnak normalizálódni a hosszútávú eurókamatok, vagy a prime yieldek, illetve, hogy ezekre a hozamokra nominál vagy reálhozamként tekintünk. Összességében viszont a kereskedelmi ingatlanokon túl is van élet a hitelezésben: az energetikai beruházások az egyik fontos terület, a kivásárlási hitelek piaca a másik, de ez utóbbi nem fog érdemben hozzátenni az üzleti életben a volumenhez – mondta el Kereskényi Péter (Raiffeisen Bank).

A bankok a lakáspiacon két oldalon is tudnak finanszírozni: a projektek terén és a vásárlói oldalon. A megbízható partnereket továbbra is finanszírozzák, de a kamatkörnyezet miatt a mostani egy nagyon nehéz terep a fejlesztőknek. A fejlesztők nincsenek értékesítési kényszer alatt, így van idő kivárni a piac jobb pozícióját. Az új építésű lakások áfaváltozása eredetileg 2022 végéig tartott volna, amit meghosszabbított a kormány, de ezt nem lehetett tudni előre, így a fejlesztők sok esetben startvonalra tettek számos új projektet, amik most nem indulnak el. Mintegy 40 százalékkal csökkent az új projektindítások száma, a csökkenő keresletre reagálva a fejlesztők is csökkentik a kínálatot – emelte ki Kiss Gábor (Metrodom), aki szerint 6 százalékos hitelkamat a lakásvásárlók lélektani határa, 10 százalék felett teljesen eltűnik a hitelezés. A szakember szerint egy zöld otthonhoz hasonló programra lenne szükség, hogy a vevői hitelezés újraindulhasson, valamint erősebb jövőbe vetett bizalomra, mert egy 20 éves eladósodáshoz elengedhetetlen a jövőbe vetett hit megléte.

Magyarország és a KKE régió országai között is van különbség, de a régió és Nyugat-Európa között is van különbség abban, hogy milyen ügyletek történnek. Új hitelek és finanszírozás terén nyugaton is nagyon rossz a helyzet, akvizíciófinanszírozásban viszont ma is van munka, főleg az átárazódások miatt. A legtöbb munkája a strukturálással foglalkozó kollégáknak van, ez Magyarországon is így van, amikor például egy nyugati anyacég ellen elindul a felszámolás, majd azt eladják, az az itteni leánycégeket is érinti. Ahol nagyobb a piac, ott nagyobb a likviditás, például Lengyelországban és Németországban van piac és van finanszírozás, Magyarországon viszont inkább a piac befagyása látszik. A bérlakáspiac legnagyobb akadálya az elavult jogi környezet, amíg ez nem változik, addig ebben nem várható fejlődés – hangsúlyozta Dr. Schweizer Edina (Noerr).

Jóval nehezebb most a helyzet, mint egy évvel ezelőtt, a 2019-es környezettől meg fényévekre vagyunk. A megnövekedett kockázatok miatt nem egyszerű a tranzakciókat finanszírozni. A különböző piaci szegmenseket alaposan megvizsgáltuk, mi a bevásárlóközpontok és a szállodák finanszírozásától tartunk a legjobban. Persze itt is tudunk finanszírozni, ha megfelelő a pénzügyi struktúra és a lokáció. A lakóprojektek finanszírozása előtt az értékelésnél az első szempont a várható kereslet. Ez most drasztikusan visszaesett részben a magas kamatkörnyezet miatt, és bár az idei évben várható egy hozamcsökkenés, de idén még nem indulhat meg tömegesen a jelzáloghitelezés. Egy zöld hitel támaszt tudna adni a keresleti oldalnak, de emellett a kivitelezés ütemezésének dinamikáját is vizsgálni kell. Mi finanszíroztunk már bérlakásprojektet, de az elvárt hozamban egy hosszútávú megtérülés mutatkozik, amihez hosszú és alacsony kamatú finanszírozás kellene, ami jelenleg forintalapon nem áll rendelkezésre – hívta fel a figyelmet Morvai Zsolt (MBH Bank).

Az, hogy Nyugat-Európában sok esetben nagy hozamesés volt, azt jelenti, hogy megtörtént az átárazódás, Magyarországon, ha élénkül a befektetői piac, akkor fogjuk ezt látni, az első félévben nálunk még keresi a helyét a yield és az árazás. A magyar bankrendszer projekthitelállománya a 15 évvel ezelőtti szinten van, ez is mutatja, hogy sokkal prudensebb hitelezés zajlott az elmúlt időszakban, olyanok kaptak hitelt, akik nem égették meg magukat az előző válság során. Az ingatlanfejlesztésen és befektetésen kívül viszont alternatív irányaink is vannak, például energetikában napelemeket telepítünk – emelte ki Dr. Nádasdy Bence (Indotek Group)

Címlapkép forrása: Stiller Ákos / Portfolio