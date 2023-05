Nem most fog még feltámadni a lakáshitelezés Magyarországon

Harmadára esett vissza a lakáshitelek új kihelyezése az év első hónapjaiban az egy évvel korábbihoz képest. Arról, hogy mit okozhat ez a bankok és a hitelközvetítők működésében, tetőztek-e már a hitelkamatok, és mi vár a lakáspiacra, valamint a jelzáloghitelezésre, arról a Hitelezés 2023 konferencia második szekciójában részletesen beszéltek a szakértők.

Digitalizáció a hitelezésben

A széles közönség az elmúlt pár évhez köti a digitalizációt, de a folyamat már több évtizede tart, gondoljunk csak a bankkártyák, hitelkártyák, majd az online utalások elterjedésére. Az elmúlt 3-4 évben azonban sebességet váltott a banki digitalizáció, a kormánnyal együttműködve számos banki javaslat megvalósult. Fontosnak tartjuk a készpénzállomány csökkentését, amihez az online pénztárgépeknél a kötelező elektronikus fizetés biztosítása is hozzájárul. Az ingatlannyilvántartások digitalizációjától is sokat várunk, ami például a statisztikai értékbecslés, de ezt ma még csak korlátozottan használhatjuk. Emellett a digitális dokumentumkezelésre való átállás fontosságát kell megemlíteni - hangsúlyozta előadásában Becsei András, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese, a Magyar Bankszövetség alelnöke.

2022 végén kormányhatározat született a pénzügyi szektor digitalizációs fejlődésének elősegítéséről, ami alatt az elektronikus okiratokról szóló törvényt, a banki iratok ügyfélkapu tárhelyen keresztül történő kézbesítését, a közjegyzői okiratszerkesztéssel és felolvasással kapcsolatos szabályok újragondolását, és az ügyfélkapun elérhető Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés (AVDH) banki szerződéskötési folyamatok során történő általános alkalmazását érthetjük. Fontos, hogy az azonos tevékenységhez azonos szabályozás tartozzon - tette hozzá.

„Célszerű akkor hívni a tetőfedőket, amikor a falak már állnak.” Vagyis, akkor időszerű end to end online jelzáloghitelezésről beszélni, amikor már lefektettük a banki szolgáltatásokhoz való digitális hozzáférés alapköveit. Az E2E digitális fogyasztási hitelezéshez azonban az alapok mellett további feltételek is szükségesek és ezt követően valósítható meg teljesen a digitális jelzáloghitelezés. Korábban a jelzáloghitelezés jórészt papír alapú volt, de a folyamat lényegesen gyorsabb és digitalizáltabb lehet a jövőben, miután világszerte számos banki és nem banki szereplő kezdte el kialakítani lakásökoszisztémáját.

Hogyan működhetne jobban a lakáshitelezés?

A közvetítő szerepe és értékteremtésének lényege nem igazán ismert, noha a független közvetítők részesedése 2021-ben a lakáshiteleknél 46 százalék volt a 837 milliárd forintos hitelszerződési volumenből. A közvetítői szövetség a közvetítői piac 85 százalékát képviseli. Az ügyfél-bank-közvetítő hármasában a közvetítők a bankoknak is szállítanak értékeket azzal, hogy átvesznek tőlük folyamati elemeket és általuk nem végzett tevékenységekben is segítenek. Nemrég elkészült az első felmérés a közvetítői szektorban, ami az ország 9 legnagyobb független közvetítő cégét és 133 hitelszakértőt kérdezett meg - mondta el Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője, az FPKOSZ elnökségi tagja.

Hogyan változik a közvetítői piac?

a többség szerint a szereplők 15 százalékánál több el fogja hagyni idén a piacot

a havi 100 milliárd forintos jelzáloghitelezéskihelyezési-volument 2024 második, 2025 első félévében érheti el újra a piac

a hitelfelvételt ügyféloldalon leginkább a magas kamatok korlátozzák, valamint a jövőt érintő bizonytalansági faktor

Reakciók a visszaeső volumenekre

a közvetítők termékkörbővítéssel és új ügyfélcsatornák kiépítésével reagálnak a helyzetre

Innovációk

A közvetítők kétharmada szerint a következő pár évben az innováció nagyon jelentős szerepet fog betölteni, ami a digitalizációt, a digitális aláírást, az ügyfélkiszolgálás digitalizációját és az adatkapcsolatok kiépítését jelenti

Szabályozói kérdések

A közvetítő számára is elérhető KHR és NAV jövedelemadatbázis lenne a közvetítők számára a legfontosabb, de a hitelezési folyamatokhoz szükséges igazolások egységesítése és a bankpiac elmozdítása az uniformizált dokumentáció irányába is nagyon fontos lenne.

Mennyivel eshet vissza idén a hitelezés és mikor jöhet a fordulat?

A lakáshitelek új volumene tavalyhoz képest január-februárban 65 százalékkal esett vissza, de mi várható az év hátralévő részében? Mit hozhat az idei év a lakásárak alakulásában? Mi várható a családtámogatások kapcsán? És hogyan fogunk hitelt felvenni 20 év múlva? Többek között ezeket a kérdéseket járták körül a panelbeszélgetés szakértői.

A konferencia közönségének többsége szerint tavalyhoz képest 30-50, vagy akár 50-70 százalékos visszaesés is jöhet idén a lakáshitelezési volumenben.

"Tavaly a lakáshitelpiac 1200 milliárd forint volt, amiben benne volt egy 300 milliárdos zöld hitel. Ha 2024-ben vissza tudunk ehhez térni, az nagyon jó lenne, de én azért szkeptikus vagyok ebben, idén valószínű, a 600 milliárdot sem fogjuk elérni. Ez a 2013-as piaccal egyezik meg. Leginkább a swap ráták alakulásától, a hosszútávú állampapírhozamtól függ. Az USA-ban például 3,5 százalék a 10 éves állampapírhozam és 7 százalék körül a lakáshitel, Magyarországon tavaly az állam 8-9 százalék körül tudott bevonni forrást és ezen a szinten tudtak a kisebb ügyfelek is felvenni lakáshitelt, ami hosszabb távon nem fenntartható. 6 százalék az a lakáshitelszint, amit szeretnek az ügyfelek, 3 százaléknál kezd szárnyalni a piac, most viszont már a 10 százalék alatti szinteknek is örüli kell." - mondta el Becsei András (OTP Bank).

"A bankoknál kialakult versenyhelyzet fontos paraméter a hozamkockázaton és a tőkeköltségen túl. Van az a kamatszint, ami mellett 50 százaléknál is nagyobb mértékben esett volna vissza a piac. A mostani környezetben a hozzáadott szolgáltatások értékesítse is felértékelődik, a hatékonyságot az árazásban is próbálják érvényesíteni a szereplők." - tette hozzá Ginzer Ildikó (MBH Bank).

"Véleményem szerint 50 százalék feletti lesz az idei volumenvisszaesés, de sokkal jobb második félévre számítunk. Az ingatlanpiacon árkorrekció már kézzelfogható, így közelebb került egymáshoz a kereslet és a kínálat. Kínálati oldalon is versenyhelyzet van és a covid alatt már teszteltük egyszer a piacot. Fontos viszont, hogy bár szükség van rájuk, de bizonyos keretek között akár az adósságfékeket is felül kellene vizsgálni ahhoz, hogy a hitelkihelyezés volumene növekedhessen." - hívta fel a figyelmet Harmati László (Erste Bank).

"A tavalyi piac 25 százalékát a zöldhitel adta, de idén anélkül számítva is jelentősen csökkentek a számok." - hangsúlyozta Sándorfi Balázs (Bankmonitor, FPKOSZ).

Lakásárak, családtámogatások, jövőbeli kilátások

Sándorfi Balázs szerint egy infláción keresztüli átárazódás van ma a lakáspiacon. Ha infláció alatt is nőnek a bérek, a lakásárakhoz képest az is javítja most a vásárlói pozíciót.

Összeszakadást most lehetetlen vizionálni a nominális árakban, de pár százalékos csökkenés még benne van a piacban.

Az inflációval viszont ez egy nagyon komoly reálértelemben vett kiigazítást jelent. A támogatott hitelek kapcsán a magyar hitel és ingatlanpiac elég komoly szteroidokat kapott a korábbi években, aminek voltak pozitív hatásai, de ez számos kérdést felvet. Hosszabb távon jó lenne, ha a rendszer a cseh piac irányába mozdulna, vagyis ne a támogatások legyenek a cél, hanem egy egészségesebb struktúrában magától kialakuló erősebb hitelpenetráció. Húsz év múlva remélhetőleg az adminisztráció helyett az érdemi tanácsadói döntésekre lehet koncentrálni, de szinte biztos, hogy addigra el fogunk ide jutni.

Harmati László hozzátette, hogy bár a kamatperiódusok kapcsán most nem vezetnének be végig fix hitelt, az ügyféltudatosság Magyarországon még mindig alacsony, az viszont kockázatként van jelen, hogy a szabályozás miatt felfelé nem tudnak árazni a bankok.

Az előttünk álló kamatpálya kapcsán inkább optimista vagyok.

A szabadfelhasználású hitelpiac a devizahitelezés után sokkal kisebb szerepet kapott, de a fogyasztási hitelek mostani visszaesése sokkal kisebb, mint a lakáshiteleké. A felújítási célú hitelek aránya a tejes hitelállományból nagyon alacsony, 5 százalék körüli, miközben a jóval magasabb minőségű lakásállománnyal rendelkező országokban 20-25 százalékra is van példa, így ebben valóban nagy lehetőségek vannak. Szektorszinten is az az érdekünk, hogy egy fenntartható rendszer létrejöjjön. Húsz év múlva 48 órán belül jelzáloghiteldöntéshez kell, hogy jusson az ügyfél.

Ginzer Ildikó kiemelte, hogy vidéken már a tavalyi harmadik negyedévben elindult a lakásárak csökkenése, ami Budapestre is begyűrűzött. Tranzakciószámokban legalább harmadával csökkenhet idén a piac, az új lakásoknál ez még jelentősebb is lehet, ami meghatározza az év második felének árazási tendenciáit is. Ha lesz is az év vége felé nominális növekedés, az biztosan egyszámjegyű lesz.

A zöld célt szolgáló termékeknek mindenképpen van létjogosultságuk, különösen az átlagos hazai lakásállomány energiahatékonyságának szempontjából.

Az ilyen beruházások 5-8 év alatt meg is tudnak térülni, és ez egyben hatalmas beruházási volument is jelent, így ebben a következő években jelentős növekedés jöhet. A teljes lakáshitelezési folyamat egyszerűsítése és transzparenciájának növelése kulcsfontosságú. Az ökoszisztéma építése segíti, hogy a vásárlási döntések és a hitelezési döntések közelebb kerüljenek egymáshoz.

Becsei András elmondta, hogy a kamatperiódusos hitelekben egy nagyon nagy szabályozói kockázat van, az OTP-nél egy egyszeri kamatcsökkentési lehetőséget kínálnak, hogy egy kiszámítható környezetet teremtsenek. Véleménye szerint ha lemennek a kamatok, akkor igenis mozdulnak az ügyfelek.

A mostani családtámogatási rendszer finomhangolásával, kisebb módosításával számolunk, de alapvetően a korábbi elemek mehetnek tovább.

Hosszútávú célunk az kell, legyen, hogy a 10-20 éves hozamszintek csökkenjenek. Az elmúlt években 80-150 ezer között mozgott az éves tranzakciószám, a mostani folyamatok azt mutatják, hogy nem átárazódás lesz, hanem inkább kezd befagyni a piac.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos / Portfolio