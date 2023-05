Satuféket nyomott a hazai újlakáspiac

Az év első három hónapjában nagyon kevés társasház kivitelezése indult meg. A társasházi Aktivitás-Kezdés értéke utoljára 2020 harmadik negyedévében volt a jelenleginél alacsonyabb, míg ezt megelőzően csak 2015 negyedéveit jellemezte hasonló összeg - derül ki az EBI Építésaktivitási Jelentéséből.

Változatlan árakon még jelentősebb a visszaesés, az idei első negyedév szintje a 2014-es évet idézi volumenben. Hozzá kell azonban tenni, hogy a tavalyi utolsó negyedévben több fejlesztő is a projektjeik újabb ütemének elindítása mellett döntött, amelynek következtében a piaci kedvezőtlen körülmények ellenére az Aktivitás-Kezdés növekedett az előző negyedévekhez képest. Éppen ezért szinte várható volt, hogy az ezt követő három hónap nem a jelentős építkezéskezdések ideje lesz, ugyanakkor a két negyedév együtt gyenge számokat jelentett.

A piaci kilátások a jövőre nézve sem kedvezők, a hitelek kamatlába továbbra is nagyon magas, így drága a finanszírozás, ami jelentős negatív hatással van a lakáspiaci keresletre. A piaci visszaesést mutatja, hogy a lakáspiaci tranzakciók töredékükre estek vissza akár a tavalyi utolsó, akár az idei első negyedévet nézzük. Amíg viszont a hitelkamatok jelentős csökkenése nem látható, a piac továbbra is nehézségekkel küzdhet, melynek következtében a fejlesztők is óvatosak lehetnek a projektek elindításával.

Beszédes, hogy 2023 első negyedévében az ország legnagyobb projektjei közé társasházi lakásépítés nem tudott bekerülni.

2023 első három hónapjában a befejezett társasházi lakásépítések értéke közelítette a 100 milliárd forintot, ami növekedést jelent nemcsak a meglehetősen alacsony 2022-es első negyedévhez képest, de a harmadik és negyedik három hónaphoz viszonyítva is. Az idei évre még további jelentős mennyiségű társasház átadása várható, de természetesen kérdéses, hogy ezek az építkezések nagy csúszása miatt valóban befejeződnek-e.

Az elmúlt 4 negyedévet nézve a kivitelezési fázisba lépő társasházi lakásépítések összértékének körülbelül 64 százaléka Közép-Magyarországon koncentrálódott, Budapesten kb. 61%-a. Ezzel szemben Kelet-Magyarországhoz a társasházi Aktivitás-Kezdés valamivel kevesebb, mint 18 százaléka kapcsolódott, míg Nyugat-Magyarország részesedése körülbelül 19 százalékot tett ki.

Az EBI Építésaktivitási Jelentés három kutatócég együttműködésének eredménye, melyhez az iBuild a projektkutatással és a projektadatbázissal, az ELTINGA Ingatlanpiaci Kutatóközpont és a Buildecon Építésgazdasági Kutató pedig a mutatószámok kialakításával és az aggregálást végző algoritmusok kidolgozásával járul hozzá.

