Komoly fejlesztés valósul meg a Schneider Electric gyöngyösi gyárában

Összesen több mint kétmillió euró, vagyis 900 millió forint értékben hajt végre fejlesztéseket gyöngyösi üzemében a Schneider Electric, amelyek révén a piaci igényekhez alkalmazkodva jelentősen bővül a gyár kapacitása.

Több komoly beruházást is megvalósít idén gyöngyösi gyárában a Schneider Electric, összesen 900 millió forint értékben. Az egyik nagy fejlesztés eredményeként egy élhajlító berendezést helyeztek üzembe, amely év elején kezdett működni a létesítményben. A 100 millió forintos gép a gyár fő terméke, a Canalis áramvezető sín előállításában játszik fontos szerepet. Az új berendezés az eddig használt és továbbra is üzemelő géphez képest közel kétszer annyi élhajlítást képes elvégezni egy műszak alatt. Az új élhajlító kiválasztásánál az energiahatékonyság is kiemelt szempont volt, az energiaigénye nagyjából feleakkora, mint a régebbi gépé.

Az új élhajlító berendezés révén megnyílt kapacitás-bővítési lehetőség kihasználása érdekében a gyöngyösi üzemben 52 millió forintból egy egyéni igényekre fejlesztett lemez szeparátort is üzembe helyeznek. Mivel a még egyszerűbb telepíthetőség érdekében módosult a Canalis áramvezető sínek dizájnja, az összeszerelő állomásokon is változtatásokat kell végrehajtani. A folyamat részeként 16 millió forintból módosítják a gyártósor továbbító görgőit, további 24 millió forintot pedig a szegecselőfejek átalakítására fordítanak. Emellett 108 millió forintból készül egy speciális fröccsöntő szerszám az új dizájnt kapott csatlakozó blokk gyártásához. Ezek a fejlesztések várhatóan idén augusztusban valósulnak meg.

Construction Technology & Innovation 2023 Az építőipar legújabb technológiai megoldásai kiemelt szerepet kapnak az október 17-i Construction Technology & Innovation 2023 konferencián. Részletekért kattints!

Fontos változás a gyöngyösi üzem életében, hogy a korábban külső beszállító által készített csatlakozóelemek – ún. junction block – gyártása is „házon belülre” kerül. Ennek érdekében egy összességében 280 millió forintos fejlesztést valósítanak meg, melynek része egy présgép beszerzése 160 millió forintért, egy speciális szerszám megvásárlása 28 millió forintért, a fennmaradó összeget pedig a gyártáshoz szükséges egyéb infrastruktúra kialakítására fordítják. A tervek szerint ezt a beruházást is idén augusztusban zárják le.

A Schneider Electric gyöngyösi gyárában két gyártósoron új hegesztőgépeket helyeznek üzembe a tervek szerint még idén nyáron. A két berendezés összesen 320 millió forintba kerül, a fejlesztés révén pedig az érintett két gyártósor termelési kapacitását mintegy 7 százalékkal tudják majd növelni. Az új hegesztőgépeket a Schneider Electric egyedi igényei alapján fejlesztették, többek között a cég által gyártott szervótechnikákat is beépítették az eszközökbe, illetve kamerás visszaellenőrző rendszer is támogatja majd a gépkezelőket a munkájuk során.

Címlapkép forrása: Schneider Electric