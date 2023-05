Az elemzőket is meglepte, mekkorát estek a lakásárak a szomszédos fővárosban

A bécsi lakáspiac teljesített a legrosszabbul Európa nagyvárosai közül az elmúlt egy évben - írja a Bloomberg City Tracker . Az osztrák fővárosban a tavalyi csúcshoz képest nominálisan 12,2 százalékkal csökkentek a lakásárak, amivel a szintén régóta gyengélkedő stockholmi lakáspiac számait is alulmúlta, miközben Madrid, Milánó és Zürich továbbra is árnövekedést ért el.

Jelentősen csökkentek a lakásárak egy év alatt Bécsben, ahol az aktív bérleti piac alternatívát kínál a lakásvásárlással szemben. Az infláció által erodált jövedelmek miatt egyre több bécsi család dönt a bérlés mellett ahelyett, hogy vásárolna. A visszaesést ráadásul a szigorodó hitelfelvételi intézkedések is fokozzák, így a jövőben további árcsökkenés várható.

A járvány alatt tapasztalható laza finanszírozási feltételek tovább élénkítették a lakások iránti keresletet Ausztriában, így

2022 végén az osztrák jegybank szerint a bécsi lakásárak 40 százalékkal voltak túlértékeltek.

A jegybanki adatok szerint viszont idén márciusra több mint 60 százalékkal csökkent az osztrák háztartásoknak kihelyezett új jelzáloghitelek volumene az egy évvel korábbihoz képest. Bécsben egyébként az átlagos kínálati ár jelenleg 7000 euró körül mozog négyzetméterenként.

Európai lakáspiacok

Nem Bécs azonban az egyetlen, ahol csökkenni kezdtek a lakásárak. Az európai városok lakáspiacait most összetett folyamatok jellemzik, a magas kamatok sok helyen vetették vissza a keresletet, míg más helyeken a kínálathiány okoz problémát. A járvány sokakat ösztönzött arra, hogy nagyobb méretű lakásokat vásároljanak, miközben egyes kormányok a vásárlást segítő ösztönzőket vezettek be. Az mindenesetre mindenhol igaz, hogy

az olcsó pénz korszakának vége, a kamatemelések mindenhol drágították a hiteleket.

A magasabb hitelfelvételi költségek hatása ugyanakkor egyenetlen volt. Az elemzés szerint a globális pénzügyi válság által korábban jobban sújtott területeket kevésbé érinti a jelenlegi hanyatlás, míg azon városok, amelyekben évtizedek óta olcsók voltak a hitelek, most jobban szenvednek.

Bécs mellett Svédország fővárosát, Stockholmot kell megemlíteni, ahol szintén az emelkedő kamatok nehezítették a vásárlást, árcsökkenést okozva a piacon. Mivel azonban a svéd fővárosban lakást bérelni is nehéz, az árcsökkenés üteme az elmúlt hónapokban lelassult.

Írországban a dublini adatok azt mutatják, hogy márciusban az árakban 2,4%-os visszaesés volt tapasztalható. Az ír kormány a jelzáloghitel-könnyítés újbóli bevezetését fontolgatja, hogy segítse a nehéz helyzetben lévő vásárlókat.

A lakáshiány ellenére az árak Berlinben is csökkentek, áprilisban 1%-kal.

Az Egyesült Királyságban, ahol a legtöbb jelzáloghitel mindössze 2-5 évre szól, idén több mint 1,4 millió brit lesz kénytelen refinanszírozni korábbi hitelét, ami szintén véget vetett az árak növekedésének.

A spektrum másik végén Milánó és Madrid áll – a legutóbbi összeomlás által jobban sújtott piacok – amelyekben a lakásárak továbbra is emelkednek, jóllehet a magas infláció miatt reálértéken ott is csökkenés mérhető.

Ezek mellett Zürichben is emelkedtek az árak.

Spanyolországban a piaci változások a kínálatot érintik, miután a fejlesztők is magasabb költségekkel néznek szembe, de a lakásárak ott várhatóan idén is tovább fognak emelkedni.

A budapesti piacot nem említi külön az elemzés, de nálunk is az látszik, hogy a hitellel vásárlók nagy része eltűnt a piacról és a befektetők egy része is kivár, ami a tranzakciószámok jelentős csökkenéséhez vezetett, ami mostanra az árakban is egyre jobban látszik.

