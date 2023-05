Szereted a mediterrán éghajlatot? - Ezekben a városokban olcsóbban vehetsz lakást, mint Budapesten

Régebben kevésbé tűnt megvalósíthatónak, hogy valaki az aktuális életét hátrahagyva akár távmunkából dolgozva elköltözzön a világ másik felére, sok esetben egy kellemes klímájú, eltérő kultúrájú, mediterrán országba. Az utóbbi időben viszont a távmunka egyre többek számára teszi ezt lehetővé, akár úgy is, hogy a meglévő lakását eladva az új országban is saját lakásban éljen. Vajon Magyarországról nézve ez mennyire működőképes ötlet? Nézzük, melyik dél-európai városokban lehetne a legkönnyebben lakást venni egy budapesti lakás eladásából és hol, mire lenne elég a budapesti átlagfizetés.

Az utóbbi években többször is megjelentek olyan hírek, hogy egy-egy olasz kisvárosban az elnéptelenedés megállítása érdekében jelképes, egy eurós áron dobtak piacra rosszabb állapotú lakásokat azzal a feltétellel, hogy azt a leendő tulajdonos saját költségén felújítsa és odaköltözzön a településre. Nem ez azonban az egyetlen lehetőség arra, hogy valamely dél-európai országban viszonylag kis ráfordítással saját lakásunk legyen. Az, hogy a magyar, azon belül is a budapesti lakásárak kiugróan nagyot emelkedtek az elmúlt 7-8 évben azt jelenti, hogy még a forint árfolyamromlása ellenére is egyre több országban válik olcsóbbá a lakásvásárlás mint Magyarországon.

Sok esetben egy budapesti lakást eladva akár egy nagyobb vagy jobb állapotú külföldi ingatlannak is a tulajdonosai lehetünk egy olyan helyszínen, ahova a többség csak nyaralni jár.

Ebből kiindulva elsőként azt néztük meg, hogy hogyan változott az otthonról dolgozók aránya Budapesten a járvány előtti szinthez képest. Bár az ábra nem tesz különbséget aközött, hogy valaki csak a hét bizonyos napjain, vagy 100 százalékban home office-ból dolgozik, az arányok növekedése arra utal, hogy egyre többen tehetik meg nálunk is, hogy a munkájukat teljes mértékben távmunkából végezzék, ami lehetővé teszi a nagyobb távolságra való költözést.

Ha a munka lehetővé teszi, akkor jön a következő kérdés, hogy a jövedelem elegendő-e egy új országban a megélhetéshez. Ennek érdekében a következő ábrán pontokkal jelültük az adott városokban jellemző átlagos nettó jövedelmeket. Végül azt néztük meg, hogy az egyes városokban milyen árak mellett vásárolhatunk meg egy lakást. A vizsgált helyszíneket – néhány kivételtől eltekintve - úgy választottuk ki, hogy olyan mediterrán város legyen, ahova közvetlen repülőjárat van Budapestről és ahol méretéből adódóan széles lakáskínálatból lehet válogatni.

Hol, mire elég a budapesti jövedelem?

A megvizsgált 30 városból 12-ben alacsonyabbak az átlagbérek, mint Budapesten, ezek többségében horvát, görög, montenegrói, bolgár és albán városok, de például a portugál Faroban is a budapestihez nagyon hasonló a bérszínvonal. A városok 60 százalékában ugyanakkor a budapesti átlagbér csak egy szerényebb életszínvonalhoz elég, miután az olasz és spanyol tengerparti városokban 1,5-2-szeres, a francia városokban pedig 2-2,5-szeres a bér.

A pontokkal jelölt nettó bérek mellett érdemes megnézni, hogy az egyes városokban milyen négyzetméterárak jellemzik a piacot, mi az az ársáv, amelyben lakásvásárlóként gondolkodhatunk. Emellett érdekességként az is jól látható, hogy melyek azok a helyszínek, ahol egy havi nettó átlagbér elegendő egy négyzetméternyi lakásra, jellemzően a kínálat aljából.

Hol, milyen lakást kapunk a budapesti lakásunk árából?

Tény, hogy az idei évben nehezebb eladni a lakásokat és enyhén az árak is csökkenni kezdtek, de ez nem magyar sajátosság, számos európai nagyvárosban hasonló folyamatokkal találkozunk.

Egy átlagos méretű és elhelyezkedésű 47-48 millió forintos, azaz 125 ezer eurós budapesti használt lakás eladásával az albán, a bolgár és egyes görög tengerparti városokban egy hasonló méretű új lakás is megvásárolható,

de ha a használt lakások is szóba jönnek, akkor több olasz és spanyol városban, valamint Portugáliában sem kell túl nagy kompromisszumot kötni. Ha viszont valaki a francia riviérára vágyna, esetleg Rómába vagy Barcelonába, akkor már mind a lakás méretében, mind az állapotában engedni kell az igényekből, a belépőszint mindhárom városban a budapesti belváros áraival vetekszik. Azt látjuk ugyanakkor, hogy mostanra

egyre több olyan mediterrán város van Európában, ahol a budapestihez hasonló, vagy akár annál kedvezőbb áron is lakáshoz lehet jutni.

A tiszta árakon kívül természetesen figyelembe kell venni azt is, hogy külföldön eltérő költségei lehetnek a vásárlásnak, akár az illeték, akár az egyéb járulékos költségek miatt és más országban a magyar támogatási formák – például családtámogatások – sem érhetők el. Ennek ellenére, akinek a munkája lehetővé teszi a teljes otthoni munkavégzést, és esetleg egy átlagos budapesti lakásnak is a tulajdonosa, az jelenleg sokkal több dél-európai városban gondolkodhat el a lakásvásárláson és a költözésen, mint néhány évvel ezelőtt.

