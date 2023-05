Ezért a házért fizetett rekordösszegű árat Jay-Z és Beyoncé - Videón a nem mindennapi villa

A mintegy 2700 négyzetméteres házért 200 millió dollárt, vagyis közel 70 milliárd forintot fizetett a pár, amihez egy 3,2 hektáros telek is tartozik. A Csendes-óceánra néző villa Kalifornia állam eddigi legmagasabb áron gazdát cserélt lakóingatlana, aminél az USA-ban is egyedül egy 2019-ben eladott New York-i lakás 238 millió dolláros ára volt magasabb.

A korábbi csúcstartók között is több híresség által vásárolt lakás szerepel, a korábbi években ezek voltak a legdrágább eladott lakások az USA-ban:

Kenneth C. Griffin, hedge fund manager által 2019-ben, 238 millió dollárért megvásárolt New York-i lakás.

Marc Andreessen, a Netscape társalapítója által 177 millió dollárért megvett malibui épület.

Jeff Bezos, az Amazon alapítójának a tulajdonában álló 165 millió dolláros Warner Estate ház, ami szintén Kaliforniában van.

Rupert Murdoch médiamágnás fia által, még 2019-ben 150 millió dollárért megvásárolt Bel Air-i ingatlan.

Brian Armstrong, a Coinbase vezérigazgatója által 133 millió dollárért vásárolt, szintén Bel Air városrészben található kastély.

A 2018-as rekorder pedig egy 110 millió dollárért eladott malibui ház volt.

