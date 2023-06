Változik a 100E repülőtéri busz menetrendje

A várható nyári nagy forgalom miatt júniustól gyakrabban jár a 100E repülőtéri busz a Deák Ferenc tér és a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a buszjárat a hét minden napján 0-24 óráig közlekedik, júniustól viszont még az eddig megszokottól is sűrűbben, hétköznap napközben 7-8 percenként indulnak a buszok a végállomásokról. A járat sűrítése érinti a hajnali, reggeli, napközbeni és késő esti időszakot is. Az expressz mindig a repülőtér nagyobb forgalmi irányához igazítva, a nap elején a repülőtér felé, míg késő este a belváros irányába indul gyakrabban - olvasható a közleményben. A járatra szóló repülőtéri vonaljegyet a BudapestGO alkalmazásban, a BKK jegyautomatáiból, az ügyfélpontokban - amelyekből több is található a reptéren - és a BKK jegypénztáraiban lehet megvásárolni.

Portfolio Property X 2023 A hazai ingatlanpiac különböző területei kiemelt figyelmet kapnak a június 7-i Portfolio Property X 2023 konferencián. Részletekért kattints!

Címlapkép forrása: MTI / Branstetter Sándor