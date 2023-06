Lehetséges? Budapest egyik részén több energiát termelnének, mint amennyit a lakók és a dolgozók elfogyasztanak

Mit jelent a pozitív energiamérlegű terület? Hogyan lehet megvalósítani? Amszerdam és Bilbaó már meglépte, de vajon Budapesten is felépülhetne egy olyan városrész, ahol több energiatermelés történik, mint amennyit a lakók és az ott dolgozók elhasználnak? Ezekről a kérdésekről szólt a Fővárosi Önkormányzat eseménye, az Innovációs ATELIER műhely és Klímaplatform közös műhelymunkája.

A Fővárosi Önkormányzat követő városként részt vesz az ATELIER elnevezésű nemzetközi projektben, melynek során integrált intelligens városi megoldásokkal pozitív energiamérlegű negyedeket hoznak létre Amszterdamban (Hollandia) és Bilbaóban (Spanyolország). A sikeresen bevezetett megoldásokat Pozsony, Budapest, Koppenhága, Krakkó, Matosinhos és Riga követő városként átültetik és maguk is pozitív energiamérlegű negyedet (PED) terveznek, illetve készítenek elő saját városukban.

A projekt hosszú távú célja, hogy a pozitív energiamérlegű városrészek kialakításának jó gyakorlata elterjedjen Európa szerte 2050-ig. Budapest követő városként vesz részt a projektben, mely során a kiválasztott mintaterületen (Fehérdűlő) pozitív energiamérlegű negyed kialakításának elméleti lehetőségeit vizsgálja, illetve a Városi Jövőkép 2050 elnevezésű tervezési munkafolyamatban részt vesz és javaslatot dolgoz ki Budapestre vonatkozóan.

Sustainable World 2023 A megújuló energia, a zöld projektek finanszírozása és még jó néhány más, a fenntarthatósághoz kapcsolódó témakör is előkerül a szeptember 12-i Sustainable World konferencián. A részletek a linken.

Ámon Ada, a Klíma- és Környezetügyi Főosztály főosztályvezetője a műhelymunka során többek között a pozitív energiamérlegű terület definícióját tisztázta, amely leegyszerűsítve azt jelenti, hogy

egy városon belül meghatározott területen több energia termelődik, mint amennyit a területen lakók és dolgozók elfogyasztanak. Az elméleti terveket a X. kerületi Fehérdűlő városrészre dolgozták ki.

Erő Zoltán, főépítész, a Várostervezési Főosztály főosztályvezetője a kiválasztott városrész kapcsán elmondta, hogy egy olyan barnamezős területről van szó, amely a metrótól 3 percre helyezkedik el, ezáltal jól becsatornázható lenne a város szövetébe. A környezettudatos várostervezésnek alapvető eleme a barnamezős gondolkodás, ez a terület is ilyen, így az új funkcióval való felruházása várostervezési szempontból is üdvözölt lenne.

A főváros ezen részen sok ipari tevékenység, létesítmény működik, Fehérdűlő akár egy K+F mintaterületté is válhatna, de mellette lakófunkció is kiépülne, vegyes funkcióban gondolkodunk tehát.

- mondta el a főépítész.

Egy ekkora projektben mindenkinek együtt kell működnie

Egy ekkora, és ilyen komplex projekt a lakosság, a Fővárosi és kerületi önkormányzatok, a felsőoktatás, a privát szféra, az állam és a civil szervezetek együttműködését is megköveteli.

Mikro szinten energiaközösségek létrehozására is szükség van, ez szintén rendkívüli, magas szintű együttműködést igényelne a különböző szereplőktől. Nemcsak egy nagyméretű (fűtési vagy melegvíz) tárolóra lenne szükség - amiből hiány van Magyarországon - hanem megfelelő jogszabályi háttérre is, illetve az energiaigények egyensúlyba hozását is meg kell valósítani. Emellett elengedhetetlen, hogy olyan épületeket tervezzenek a területre, amelyeknek minimális az energiavesztesége.

Barsi Orsolya, főosztályvezető- helyettes, Klíma- és Környezetügyi Főosztály, a PED tervezés klímaügyi szempontjait ismertette. Elmondta, hogy a tervezésnél fontos, hogy a terület természeti adottságait figyelembe vegyük, a helyben elérhető megújuló energiaforrásokat is, valamint az anyaghasználatban a karbonlábnyom mellett az ellenálló képességre is érdemes figyelni a klímaváltozással járó adaptációnak megfelelően. A természetes megoldások alkalmazás szintén szempont, például, hogy a vízelvezetés ne csak szürke infrastruktúrával, hanem a zöld területek vízelvezetőképességének kihasználásával valósuljunk meg egy PED terület esetében. A tervezés során az olyan épületenergetikai megoldásokat kell alkalmazni, mint az okos hálózat, az energiatárolás, és a komplex épületgépészet. A kivitelezés esetében már vannak alacsony kibocsátású technológiák, illetve érdemes szakaszos kivitelezésben és hasznosításban gondolkozni. A külföldi példák estében van olyan terület, ahol erősen zöld szemléletűek az ottlakók, de van arra is példa, ahol nem igényel a szokásostól eltérő életvitelt az ottlakóktól a PED.

Hogyan nézne ki mindez Fehérdűlőn?

Orosz István, Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. közmű team vezetője a Fehérdűlő tesztterület tapasztalatait mutatta be, a tervezés során egy beépítési tervet készítettek, azonosították a lehetséges műszaki és technológiai megoldásokat, meghatározták az energiaigényekre vonatkozó termelési, tárolási forgatókönyveket.

A X. kerületi 39 hektáros területen most nincs épületállomány - szemben például az amszerdami példával - így több modellezést igényelt a projekt megtervezése. A beépítési terven 1200 lakás szerepel és 224 ezer négyzetméter kereskedelmi és K+F terület. A vegyes használat kedvezőbb energiamérleget eredményez, az energiafelhasználási csúcsok ugyanis mások az irodai- és lakóhasználatú épületeknél.

Az energiaigények meghatározásánál, AA épületminősítéssel számoltak, a legmegfelelőbb fűtés, melegvíz-előállítási rendszer modellezése érdekében számba vették a hőszivattyú használatát, napkollektorokat a melegvíz-előállítására, napelemeket, 4. és 5. generációs távhőt, valamint külön készült egy geotermikus tanulmány is. A nagyobb energiafogyasztók között volt többek között elektromosautó-töltő, a közvilágítás, az irodai világítás is.

Következtetések

A fent ismertetett lehetőségek tükrében, többféle szcenáriót vizsgálva a 4 olyan megvalósítást találtak a szakértők, amely pozitív energiamérleget mutatott, ebből 2 épült teljesen megújuló energiára.

Elérhető tehát Fehérdűlőn a pozitív energiamérleg, de ehhez elengedhetetlen a napelem adta lehetőségek maximalizálása.

Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a tetőfelületeken maximalizálni kell a napelemek számát. Egy másik következtetés volt, hogy Fehérdűlő esetében a geológiai adottságok nem kiemelkedően jók, a talajfúrások nehezítettek a területen a vastag mészkőréteg miatt. A lakó funkció túlzott mértéke sem javasolt, nincs a közelben jelentősebb hőforrás, amiből hőenergia kinyerhető. Ezen felül a folyamatosan változó jogszabályi környezet nehezíti a beruházás megvalósíthatóságát. A projekt úgy válhat reálissá, ha energiatárolókat is létesítenek, valamint a megújulóenergia-közösségek kialakítása is elengedhetetlen - de ezekre vonatkozó szabályozás egyelőre nem létezik Magyarországon.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 05. 31. Elakadt a magyar energiaközösségi pilot projektek megvalósítása

Címlapkép: Getty Images