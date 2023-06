Térképen az országos lakásárak - A te környékeden mennyit ér egy négyzetméter?

A tavalyi év forgalomcsökkenése ellenére 2022-ben még növekedni tudtak a lakásárak. Az OTP legfrissebb Lakóingatlan Értéktérképe alapján megnéztük, hogy hol, milyen árszintek jellemezték tavaly a hazai lakáspiacot, hol lehetett a legolcsóbban és hol a legdrágábban lakóingatlant vásárolni. Emellett a korábbiakhoz hasonlóan ismét térképen mutatjuk meg, hogy országosan, illetve Budapesten belül mekkorák a lakásárakban mért különbségek és azt, hogy a piac mostani gyenge teljesítménye mikor válthat ismét növekedésbe.

2022-ben országosan nagyjából 10%-os forgalomcsökkenés mellett 18,5%-os árnövekedést mértek az OTP szakértői a hazai lakóingatlanok piacán. Az év második felében viszont már – a reálárat tekintve nyolc év után először – csökkenésbe váltottak az árindexek. A várakozások szerint

Idén még nem számíthatunk kilábalásra, az árszínvonal legfeljebb stagnálhat.

Budapesten nőtt, a kistelepüléseken csökkent a forgalom

„Az előzetes adatok alapján, 2022-ben nagyjából tizedével esett az ingatlanforgalom, így a tranzakciószám 140-145 ezer között alakulhatott. Az adásvételek számának csökkenése az év egészére jellemző volt, de a második felében gyorsult fel látványosan, köszönhetően a folyamatosan romló gazdasági kilátásoknak, a gyorsan növekvő inflációnak, a főleg ennek hatására elszálló hitelkamatoknak, illetve a megugró rezsidíjaknak. Míg Budapesten 4%-os növekedést látunk, a községekben 6%-kal, a kisebb és nagyobb városokban pedig egyaránt 19-19%-kal csökkent a tranzakciószám” – mondta el az adatok kapcsán Valkó Dávid, az OTP Jelzálogbank ingatlanpiaci vezető elemzője.

Tavaly a vasi és nógrádi minimális gyarapodáson kívül minden vármegyében csökkent az adásvételek száma, 20%-ot meghaladó mértékben Hajdú-Bihar, Baranya és Veszprém vármegyében. A 3%-os növekedést produkáló Salgótarján kivételével minden vármegyeszékhelyen visszaesett a forgalom, a legnagyobb mértékben, 36, illetve 33%-kal Veszprémben és Debrecenben. Talán nem véletlen, hogy ez a két nagyvárosunk áll a vármegyeszékhelyek ársorrendjének élén, ráadásul Veszprém az éves árnövekedési listát is vezeti.

Budapest egészében 4%-kal, a végleges, valós számokban várhatóan 38 ezer közelébe nőtt tavaly a tranzakciók száma. Az élénkülés 13 kerületre érvényes, a legnagyobb arányt (57%) a XII. kerületben érte el. Második helyen az V. kerület áll 47%-kal, még a VI. és a XXIII. kerület ért el 25% feletti tranzakciószám-növekedést. Mivel a négy kerület egyikében sem torzította a számokat nagy lakásépítési aktivitás, emiatt jórészt szerves keresletélénkülés indukálta piacbővüléssel állhatunk szemben ezek esetében.

Az OTP-nél nagyobb visszaesést mért a Duna House a tranzakciókban, akiknek számításai szerint 2022-ben mindössze 125 ezer lakóingatlan cserélt gazdát, de a KSH eddig beérkezett adatai is ehhez hasonló számokról számoltak be. Az idei évre a Portfolio által megkérdezett szakértők ennél is kevesebb, 100 ezer körüli tranzakciót várnak.

Nézzük a budapesti lakásárakat!

Az átlagos négyzetméterárakat vizsgálva a főváros V. kerülete stabilan vezeti a budapesti árrangsort 1,265 millió Ft/m2-rel. Az egymilliós szintet még az I., II. és XII. kerület lépik át, a XI. kerület pedig csak hajszállal marad el attól. A másik végletet, egyedüliként éppen az 550 ezres szint alatt a XXIII. kerület adja, mely egy év után ismét az utolsó helyre került.

Az alábbi térkép legsötétebb színezése azt a 35 irányítószám-körzetet jelöli, ahol az átlagár tavaly meghaladta az egymillió forintot négyzetméterenként. Ezek egyrészt pesti belvárosi körzetek (az V. kerület például teljes egészében ide tartozik), illetve a budai oldal drágább területei (az I. kerület egészével), valamint koncentrált újlakás-építéssel jellemezhető városrészek a VIII., IX. és XIII. kerületekben. A legdrágább irányítószám-körzet hagyományosan a 1014-es (Budai Vár): tavaly itt meghaladta az 1,7 milliós szintet az átlagos négyzetméterár.

A budapesti átlagár 871 ezer Ft/m2-re nőtt tavaly.

Átlagos négyzetméterárak alakulása Budapest irányítószám-körzeteiben. Forrás: OTP Jelzálogbank

Mi a helyzet vidéken?

A vármegyék árlistáján 2020 óta - elsősorban a Balaton-parti áremelkedésnek köszönhetően - Somogy áll az élen, tavaly 724 ezer Ft/m2 átlaggal. Pest, Hajdú-Bihar és Győr-Moson-Sopron hármasa szűk intervallummal, 560-570 ezer Ft/m2-rel következnek ez után. A legolcsóbb hagyományosan Nógrád vármegye, tavaly 168 ezer Ft/m2 átlagértékkel, egyedüliként a 200 ezres limit alatt.

„A vármegyeszékhelyek ársorrendjének szokásos négyes élbolya 2022-ben szétszakadt és így alakult: Veszprém (646 ezer Ft/m2), Debrecen (630 ezer Ft/m2), Győr (620 ezer Ft/m2) és Székesfehérvár (595 ezer Ft/m2). A sor másik végén változatlanul Salgótarján áll 192 ezer Ft/m2 átlagértékkel” – sorolja az adatokat Valkó Dávid. Az országos átlagár tavaly 635 ezer Ft/m2 volt, míg

a főváros nélkül számított vidéki átlag 429 ezer Ft/m2.

A következő térkép a 2022-ben eladott lakóingatlanok átlagárát mutatja járásonként. 20 járás átlagára haladja meg a 700 ezres szintet, és további 23 az 500 ezer Ft/m2-t (sötétbarna színezés). A legdrágább 20 közé budapesti kerületeken kívül ismét a Balatonfüredi (924 ezer Ft/m2), a Fonyódi (869 ezer Ft/m2), a Siófoki (866 ezer Ft/m2), a Budakeszi (796 ezer Ft/m2) és a Dunakeszi (726 ezer Ft/m2) járás jutott be. Az 500 ezer feletti kategóriába további budapesti kerületek és Pest vármegyei járások mellett még a Gárdonyi, Debreceni, Székesfehérvári, Balatonalmádi, Győri, Soproni és Veszprémi járás került be.

Átlagos négyzetméterárak alakulása járásonként. Forrás: OTP Jelzálogbank

Jövőbeli kilátások

2022 felemás év volt a lakáspiacon. Nyártól kezdve a negatív folyamatok – romló gazdasági kilátások, eszkalálódó háború, növekvő infláció és hitelkamatok – mélyültek, amit a rezsidíjak drasztikus emelkedése tovább súlyosbított. Ezek összesített hatásaként, az emelkedő ciklus kilencedik évében, tavaly év végére elfogyott a lakáspiac lendülete. A negatív fordulat – a régiós és az összeurópai trendeknek megfelelően – mind a tranzakciószám csökkenésében, mind pedig az árszínvonal mérséklődésében megmutatkozott. Ez a tendencia idén is folytatódik.

Várakozásunk szerint 2024-2025-ig tartó lakáspiaci recesszióval számolhatunk.

- emelte ki a szakértő. A magas inflációs környezetben a háztartások reáljövedelmének mérséklődése várható, ami továbbra is alacsony szinten tartja a keresletet, így a lakásárak 2024-ig alapvetően stagnálhatnak. Bár nem zárható ki teljesen az érdemi áresés sem, az nem jellemző magas inflációs környezetben, ráadásul a recesszió vélhetően nem lesz sem mély, sem tartós.

A lakáspiac túlértékeltségét a gyors bérinfláció stagnáló lakásárak esetén is gyorsan megszüntetheti – ez a folyamat már tavaly év végén el is indult –, így a kereslet a jövő év végétől már újra erősödhet.

Korai még megbecsülni, hogy összességében milyen mélységű és időtávú lesz az új ciklus, ráadásul hazánkban hagyományosan nehézzé teszi az előretekintést az igen összetett és gyakran változó állami támogatási rendszer. Az ugyanakkor evidenciának tekinthető, hogy területileg a korábbinál szegmentáltabb piacműködés várható. Azaz az európai szinten is rossz minőségű hazai lakásállományon belül az átlaghoz képest jobban visszaeshet a nagy alapterületű, korszerűtlen fűtésrendszerű, így nem energiatakarékos ingatlanok forgalma, míg az energiahatékony otthonok kisebb forgalmi és áreséssel vészelhetik át a következő éveket.

