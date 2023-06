Borús kilátásokkal fordul rá a nyárra a magyar gazdaság - Milyen hatással lesz ez az ingatlanfejlesztésekre?

Az elmúlt három negyedév gazdasági recessziót jelentett Magyarország számára, de a gazdasági lendület a jövőbe tekintve sem néz ki jól. 25 éves csúcson – az uniós átlag háromszorosán - van az infláció, amiben szintén nem látszik a gyors süllyedés, valamint a külső egyensúly is felborult, ami a hitelminősítők szempontjából kilátásrontást eredményezett - vázolta a képet Madár István, a Portfolio vezető elemzője.

Az elmúlt két évben rengeteg sokkot kapott a magyar gazdaság: az újranyitás miatti ellátási zavarok, a túlstimulálás miatti feleslegesen nagy kiköltekezés (jegybanki pénzbőség), az energiaáremelkedés hatására bekövetkezett cserearányromlás, jövedelemszűkülés és ellátási kockázatok. Ehhez jött a bankválság, vagyis a kamatemelkedés stressze. Az államháztartás finanszírozási képessége semmivel nem jobb most, mint a korábbi válságok alatt, és bár a jegybank jól vette észre, hogy az inflációval baj lesz, végül nem tudott megfelelően reagálni, így a régiós országokhoz képest jelentősen magasabbra kellett emelni a kamatokat.

A magyar gazdaságból rengeteg pénzt szív ki, hogy energiaimportőr ország vagyunk. Az ár és ellátás a brutális kínálati sokkhoz való alkalmazkodás nem lineáris, egy idő után a magas energiaárak nem teszik lehetővé a gazdasági szerkezet fenntartását. Mostanra az energiaárak újra közelítik a korábbi szinteket, de a csökkenés lassan fog csak érződni.

Az egyszámjegyű infláció év végére várhatóan meglesz, de nem biztos, hogy innen tovább tud majd csökkenni.

Le lehet-e törni az inflációt úgy, hogy ne legyen recesszió? Az állami költségvetésben megkezdődött a kiigazítás a különadók, kiadáslefaragások és energiamérleg által, de vannak még problémák. Jó hír viszont, hogy a külső egyensúly dinamikus romlásának vége. A reálkeresetek csökkenésén keresztül kifizetjük az ország energiaszámláját, az 5-7 százalékos reálbércsökkenés viszont a fogyasztásra is hatással van.

A GDP-ben ez a második recesszió 3 éven belül, mélyebb zuhanás azonban most nem várható. Ami problémát tovább görgetünk, az a monetáris és fiskális politika hibáiból fakad. A vállalkozások szempontjából történelmi mélyponton van a tőkeköltség és továbbra is erős a munkaerőhiány, ami hatékonyságnövelő beruházásokra kellene, hogy ösztönözzön, de a termelékenységi számok egyelőre nem ezt mutatják – tette hozzá.

Kompakt és fenntartható új városrészek

A makrogazdasági körkép után Budapest fejlesztési lehetőségeivel folytatódott a program. "Számos hasznosításra váró terület van ma Budapesten, összesen 2705 hektár, melyben barna és zöldmezős területek is vannak. Törekedni kell a minél fenntarthatóbb fejlesztésekre, a meglévő fejlesztések gyakran nagyon megosztók aszerint, hogy valaki szereti, vagy nem szereti azokat. A fenntartható ingatlanfejlesztésekhez nyújthat segítséget a korszerű és fenntartható városrészek kézikönyve, amely területspecifikus ajánlásokat és jó gyakorlatokat is tartalmaz, valamint az alapelveken kívül fontos iránymutatásokat is megfogalmaz." - mondta el előadásában Albrecht Ute, a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. (BFVT) ügyvezetője.

A kompakt város, egy olyan optimális sűrűségű, tagolt város, melynek a funkcionális elrendezése is optimális. Nagyjából 50 fő/ha felett lehet egy várost gazdaságosan üzemeltetni. Bár vannak funkciók, amelyek jó, ha 15 percen belül vannak, de ez nem kritérium például egy színház esetén. Az elérhetőséget viszont nem légvonalban, hanem a valós gyaloglási időt tekintve kell mérni.

A kompaktság szempontjából alapvető a lakókörnyezet funkcionális sokfélesége. Nem mindig elég azonban a funkció, hanem az is kell, hogy az elérhető legyen, hiába van például bölcsőde, ha abban nincs szabad hely. A városból minél kijjebb megyünk, annál rosszabb az ellátás, de Budapest így sem mondható ellátáshiányosnak. Az új fejlesztések nagyon sokat tehetnek a városért. Fontos kérdés az autómentes területek kijelölése is, amelyeken csak korlátozottan lehet autót használni, teret adva a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak. Nem minimum, hanem maximum számot kellene sok helyen az autóparkolók számára meghatározni.

Nálunk az OTÉK mindent a telekre szabályoz, ami gyakran feldarabolja a zöldterületeket, de ezt meg lehetne határozni nagyobb egységekre is, amihez viszont új jogszabályra lenne szükség.

A klimatikus szempontok miatt ez kulcsfontosságú. Az új fejlesztések lakásmixeinél pedig az lenne a fontos, hogy az a társadalom számára ideális legyen - emelte ki a szakértő.

Mi kell a bérlőknek?

Kevesebb hely? Zöld szerződés? Minőségi szolgáltatás? Végtelen rugalmasság? - Hogy mire van szükségük ma a bérlőknek és mit jelent ez a piac szereplői számára, arról Borbély Gábor MRICS, kutatási igazgató, CBRE moderálásában Ispánki Nikoletta, kereskedelmi igazgató, GTC Magyarország, Kalaus Valter MRICS, Managing Partner, Newmark VLK Hungary, Kovács-Bertók Zita, üzletfejlesztési igazgató, CPI Hungary Kft., Szarvas Gábor, ügyvezető, Greenbors Consulting Kft., elnök, HuGBC, Varga Judit MRICS, Head of Asset Managment, CA Immo Hungary beszéltek.

Erőszakkal nem lehet visszahozni az irodába az embereket és nem is kell, de az iroda ma már nem is csak a munkavégzés helye, sokkal inkább a személyes interakcióké. A bérlőknek élményre van szükségük, miközben tény, hogy bizonyos szektorokban kevésbé jönnek vissza az emberek az irodába. A valós irodapiacon bőven el vagyunk maradva a 2019-es szinttől és egyelőre nem is látszik, hogy a közeljövőben visszatérnénk ahhoz. Kereslet most is van, de inkább az a kérdés, hogy hogyan tudjuk javítani technikailag az épületeket azért, hogy azok vonzóbbak legyenek a bérlők számára. Ezt követheti a közösségépítés és más plusz élmények biztosítása.

A bérlők sokkal szofisztikáltabbak ma, mint tíz évvel ezelőtt, speciálisabb épületeket keresnek, így egyre inkább fontos, hogy ne területet, hanem szolgáltatáscsomagot biztosítsunk számukra.

A bérlők sem mindig értik ugyanakkor, hogy mi is az az ESG, mi lenne a funkciója, mi, miért fontos egy irodaházában. Nem is biztos, hogy mindent meg kell mondani, meg kell adni számukra. Az ügynökségeknek is nagy a felelősségük abban, hogy a bérlők elképzeléseiben segítsenek és edukálják őket.

Az új energetikai tanúsítványokban mostantól már részletesebben kell bemutatni a számokat és az épületek életciklusára vonatkozóan is információkat kell szolgáltatni, időszakosan frissítve azt és elmagyarázva a bérlők számára is. A tulajdonosoknak most leginkább a rugalmasságra és a gyorsaságra kell figyelni a bérlők megtartása érdekében, kiegészítve a megfelelő célkitűzésekkel.

Képek és címlapkép forrása: Kaiser Ákos / Portfolio