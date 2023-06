Élénkülni kezdett a nyaralók iránti kereslet

Portfolio 2023. június 14. 13:19

Néhol csupán a tavalyi forgalom negyedét regisztrálták eddig az üdülőövezetekben, de már látnak biztató jeleket is az OTP Ingatlanpont szakértői. A tóparti árakban nincs jelentős csökkenés, sőt van szegmens, ahol további emelkedést is tapasztalnak. A vevők egyelőre leginkább a kisebb összegekből is elérhető megoldásokat keresik, ami sok helyen esetleg csak egy ígéretesebb telket jelent.