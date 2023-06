14 éve nem estek ekkorát a lakásárak Nagy-Britanniában

Az Egyesült Királyságban a lakásukat eladni szándékozók átlagosan 372 812 fontért kínálták az otthonaikat a június 10-ig tartó négy hétben, ami 82 fonttal kevesebb, mint az április 10. és május 10. közötti átlagár. Ez a visszaesés egy 5 hónapig tartó folyamatos ingatlanár-emelkedésnek vetett véget.

Elemzők szerint az árak mostani csökkenését legfőképp a jelzáloghitel-kamatlábak emelkedése okozta: a Bank of England a május végén bejelentette, hogy a vártnál magasabb infláció miatt növelheti a jegybanki alapkamatot, emiatt számos hitelintézet a kamatok emeléséről döntött. A Moneyfacts pénzügyi weboldal szerint a kétéves kamatperiódusú jelzáloghitelek átlagos kamata a május eleji 5,26%-ról már a 6%-ot súrolja, a növekedés pedig egyre gyorsul, mivel egyre több adós próbálja refinanszírozni a hitelét.

A Nationwide szerint a brit lakásárak 4%-kal csökkentek az augusztusi csúcshoz képest,

májusban pedig 3,4%-kal értek kevesebbet az ingatlanok, mint egy évvel korábban, ami 2009 óta a legnagyobb visszaesés.

A szakértők előrejelzései szerint az árak a következő két évben összesen 10%-kal is bezuhanhatnak, de akár többel is, ha az infláció ragadósnak bizonyul. A britek figyelme most a Bank of Englandra szegeződik, ugyanis ezen a héten teszik közzé a következő inflációról és a kamatdöntésről szóló jelentéseket.

Címlapkép forrása: Shutterstock