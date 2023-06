Új bérlők költöztek a Budapest ONE irodaházba

Portfolio 2023. június 26. 10:59

Újabb bérlőkkel bővül a Budapest ONE portfóliója, akik összesen közel 5000 négyzetméter irodaterületet foglaltak le az irodakomplexumban. A többek között a Vodafone Magyarország, valamint a BT regionális szolgáltatóközpontjának is helyet adó épületegyüttesbe költözik a Partner in Pet Food Csoport európai központja, az ORLEN, a Nufarm, az Annata Hungary, a Vergnano/Pizza Forte és a FAL-CON CONSULTING.