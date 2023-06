Kettévált a lakáspiac - Ők voltak az elmúlt év legnagyobb nyertesei és vesztesei

A kínálat az elmúlt egy évben a garzonok kategóriájában emelkedett legjobban, ahol 86 százalékkal több lakáson van kint az "eladó" tábla most, mint egy évvel ezelőtt. Emellett a falusi CSOK-os településeken meghirdetett eladó ingatlanok száma is közel másfélszeresére nőtt, ami ugyancsak meghaladja az átlagot. Különösen Fejér megyében volt ez érezhető, ott a falusi CSOK kategóriájában 70 százalékos volt a kínálatbővülés - mondta el a lapnak Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A teljes kínálatot megyei bontásban nézve Jász-Nagykun-Szolnokon volt a legnagyobb, 64 százalékos a növekedés, miközben a legkisebb Szabolcsban, ott 22 százalék.

Budapesten 25 százalékkal nőtt a kínálat, így a fővárosban most 43 ezer eladó lakás van.

A kínálatbővülés hatásai

A kínálatbővülés és a keresletcsökkenés hatással volt a kínálati árakra is, ami átlagosan pár millió forinttal csökkent, elsősorban a Balaton környékén. Míg Pest megyében és Budapesten 2-5 százalékkal alacsonyabbak most a kínálati árak, a Balaton körül nem ritka a 10-20 százalékos árcsökkenés sem, jóllehet ez a szám az aktuális kínálat változását is mutatja, ami utalhat arra, hogy a nagyobb értékű ingatlanok tulajdonosai most kivárnak az eladással.

Miközben az új építésű lakások és házak száma egy év alatt 25 százalékkal bővült, a felújítandó és közepes állapotú ingatlanok kínálata közel 40 százalékkal.

Most több lakást kínálnak mint házat, ami részben amiatt lehet, hogy még ha nem is tömegesen, de aki befektetési céllal vett társasházi lakást, most átmenetileg inkább átnyergel a jobban fizető értékpapírokra.

További érdekesség, hogy a felújítandó lakások mintegy 20 százalékkal érnek kevesebbet, mint a felújítottak, viszont a házak esetében már 57 százalékos a két kategória közötti árkülönbség.

Egyértelműen látszik, hogy a felújítandó házak az utóbbi időszak nagy vesztesei, azonban mégsem árasztották el a piacot.

A felújítandó házakban élők feltehetően csapdába kerültek, hiszen nem tudják annyiért értékesíteni ingatlanjukat, amennyiből tovább tudnának lépni. A nagyra nyílt árolló társadalmi hatásokat sejtet, ami ellen helyenként történelmi lehetőséghez juthatnak az érintettek a 2024-től emelkedő falusi CSOK miatt - tette hozzá a szakértő. A falusi CSOK-os településeken ugyanis jövőre 5 millió forinttal több, 10 helyett 15 millió forint támogatáshoz juthatnak a háromgyerekes vevők, a többi kategória pedig az alábbiak szerint változik, ami által a kevésbé jó állapotú használt, kistelepülési ingatlanok nagyobb ösztönzést kaphatnak anyagilag is a megújulásra.

Új családi ház építése vagy vásárlása esetén:

1 gyermek esetén a jelenlegi 600 ezer forintról 1 millió forintra nő a támogatás.

2 gyermek esetén 2,6 millió forint 4 millió forintra nő.

3 gyermek esetén 10 millió forintról 15 millió forintra.

A meglévő lakás korszerűsítés, támogatás megmarad a falusi CSOK esetében, és emelkedik:

1 gyermek esetén ez 500 ezer forint lesz a jelenlegi 300 ezer forintról.

2 gyermek esetén 1,3 millió forintról 2 millió forintra emelkedik a támogatás.

3 gyermek esetén 5 millió forintról 7,5 millió forintra emelkedik a támogatás.

