Elindult a balatonfüredi Marriott építése

Javában zajlik Balatonfüred legújabb szállodájának kivitelezése. A Magyar Építők most képeket is megosztott a Le Méridien BalaPort Lake Balaton hotel főépületétől keletre, illetve nyugatra elhelyezkedő BalaPort Residence apartmanházainak építéséről.

Korábban mi is írtunk arról, hogy új szállodakomplexum épül Balatonfüred központjában. Bár a szálloda kivitelezőjét még nem választották ki, a hotel főépületétől keletre, illetve nyugatra eső BalaPort Residence épületeiben már dolgoznak a generálkivitelező VEMÉV-SZER Kft. szakemberei.

A 102 szobás, ötcsillagos szálloda mellett a balatonfüredi BalaPort projektben 200 férőhelyes mélygarázs, 4 étterem és 24 luxus apartman is épül, valamint a kikötői infrastruktúrát is fejlesztik. A komplexumban kültéri és beltéri medencék, fitness terem és spa, valamint szaunapark is létesül mintegy 3000 négyzetméteren.

A Zákonyi Ferenc utcai projekt 22,5 milliárd forintból valósul meg. A fejlesztést a BalaPort Investment Kft. valósítja meg beruházóként, akik a Marriott szállodacsoporthoz tartozó Le Méridien márkájával írtak alá szerződést, így a vállalat első vidéki hotelje valósul meg hazánkban, mely várhatóan 2025 tavaszától fogadja majd a vendégeket.

