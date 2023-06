Véget ér a nyugat-magyarországi sikersztori? - Miért tűntek el az ingatlanvásárlók Győrből és környékéről?

Ma már több autógyár is működik Magyarországon, de ezek közül a győri Audi volt az első, ami az ott foglalkoztatott munkavállalók és a kapcsolódó külső beszállítókon keresztül a megyehatáron is messze túlmutató gazdasági teljesítménynövekedést hozott. Mindez az ingatlanpiaci keresletre is erős hatással volt, amit tovább erősített a határok megnyitása Ausztria és Szlovákia felé. Az utóbbi időben viszont szakértői elmondások alapján a befektetők eltűntek a lakáspiacról és a saját célra történő vásárlók is kivárnak. Ideiglenes megtorpanásról van szó, vagy egy hosszabb távú folyamat kezdetét látjuk? Nézzük, mit mondanak a szakértők!

A lakáspiaci folyamatok kapcsán hajlamosak vagyunk csak Budapestre fókuszálni, noha az ország különböző térségeiben eltérő tényezők befolyásolhatják az árak vagy a kereslet és a kínálat alakulását. Éppen ezért cikksorozatunk harmadik részében - Debrecen és Kecskemét után - Győr és térségének lakáspiacát mutatjuk be. A korábbiakhoz hasonlóan ismét helyi szakrtőkre és ingatlanpiaci elemzők tapasztalataira támaszkodunk.

Hosszú éveken keresztül Győr és térsége az egyik legdinamikusabb fejlődési területe volt az országnak, ami a munkaerőpiacra és a népességszám alakulására is hatással volt. A legutóbbi két népszámlálás között például az országban Pest megye mellett csak itt tudott növekedni a népesség.

Bár az autógyár csak részben volt hatással erre, a megye Ausztriához való közelsége a schengeni övezethez való csatlakozást követően az Ausztriába ingázók körében vált népszerűvé, ami újabb pozitív irányt adott a népességváltozásnak. Az utóbbi években pedig már Pozsony közelsége van hatással a megye északnyugati településeire, ahol a kedvezőbb árak miatt tömegesen érkeztek Szlovákiából letelepedők.

Az elmúlt öt év beruházási volumene viszont már nem volt annyire kiemelkedő mint korábban, de még így azt látjuk, hogy Debrecen, Kecskemét, Nyíregyháza és Tatabánya után Győr volt az ötödik legnépszerűbb megyeszékhely az oda érkező beruházások tekintetében.

Milyen hatással volt ez a lakáspiacra?

1. Kereslet-kínálat

"Ahogy szinte az egész országban, úgy a győri térségben is visszaesett a rezsivédett címkének köszönhető, panellakások iránti kiugró kereslet.

A legjelentősebb érdeklődés most a győri „középáras”, 40-50 millió forintos értékhatáron belül mozgó használt téglalakások iránt van,

amelyek jellemzően jó állapotúak, egy plusz két félszobás elosztásúak, alapterületük 55-60 négyzetméter. A 100 millió forintos, illetve afeletti családi házak és lakások iránt is van érdeklődés, amelyek jellemzően 100-150 négyzetméter közötti alapterületűek. A városon kívül pedig a Győrtől 30-40 km-es távolságra található Falusi CSOK-os településeken, főként a bakonyi területen keresettek a nagyon olcsó, családi házak. Innen még egy óra alatt megoldható a bejárás, így aki kevesebb tőkével rendelkezik és jogosult az állami támogatásra, előszeretettel választja az ingázással járó kompromisszumot az otthonteremtésben." - világított rá Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője. A szakértő kiemelte, hogy

az új építésűek iránt viszont a magas árak és a kínálat jellege miatt nem nagyon van kereslet.

A fejlesztők zömében 43-48 négyzetméteres lakásokat kínálnak, amelyek inkább az idősebbek vagy a fiatalok számára alkalmasak, a családosoknak nem nyújtanak megfelelő életteret.

Komádi Csaba, az OTP Ingatlanpont észak-dunántúli régióvezetője, a győri központi iroda vezető értékesítési tanácsadója úgy látja, hogy most leginkább azon használt, de jó állapotú, adottságaihoz és a piaci átlaghoz képest olcsónak nevezhető, kisebb alapterületű ingatlanokra van igény, amelyek preferált környéken, például a belvároshoz közel helyezkednek el. Lehet tégla- vagy panellakás is, az ár a domináns tényező. Ezzel szemben az új építésű lakáspiac szerinte is szinte teljesen megállt. Ha a városok külterületeit nézzük, ott is azt láthatjuk, hogy az új építésű lakások iránti kereslet lecsendesedett, jelenleg árérzékeny a piac. A jó árú ingatlanokra most is megvan a kereslet, de a standard, átlagáras lakások esetében jelentős és egyértelmű a visszaesés.

2. Befektetők, külföldi vásárlók

A Duna House szerint a tavalyi évben az országos, 27%-os átlagnál magasabb volt a befektetői arány Győrben, ahol átlagosan 42 millió forintot szántak ingatlanra a befektetők.

Az idei évben a befektetői jelenlét a tavalyihoz képest visszafogottabb, az állampapír komoly alternatívát jelenthet a győri térségben is.

A befektetések kamatait érintő szocho miatt várhatóan ismét erősödhet majd az ingatlanbefektetések szerepe. A külföldiek tekintetében német és osztrák befektetők, illetve a külföldi tulajdonú, ipari cégek dolgozói vásárolnak a településen, de részükről is enyhült némiképpen a kereslet.

Az OTP szakértője is úgy látja, hogy a tavalyi évhez képest a befektetési szándékú vásárlók száma radikálisan lecsökkent. Azok a befektetők, akik megveszik a lakást, majd bérbe adják, még mindig jelen vannak, viszont jóval kevesebben, mint korábban. Náluk is az a szempont, hogy minél olcsóbban és jobb állapotban tudják megvenni az ingatlant, hogy ezt követően plusz ráfordítás nélkül, szinte azonnal kiadhassák.

Külföldiek közül ezen a területen leginkább a szlovák vevői kör volt jellemző, viszont az ő számuk is gyakorlatilag nullára redukálódott.

Jelenleg a körükben kivárás tapasztalható, most a kamatkörnyezet és az euró árfolyama sem kedvez annak, hogy Magyarországon vásároljanak ingatlant.

3. Lakásárak

A győri lakásárak nagyjából Debrecen, Székesfehérvár vagy Veszprém szintjén állnak, a KSH szerint viszont a megye jövedelmi mutatói magasabbak azoknál, így felmerül a kérdés, hogy a jövedelmekhez képest valóban megfizethetőbbnek számít-e Győr a többi megyeszékhelynél.

"Győrben a jó minőségű, használt téglaépítésűek átlagosan 750-800 ezer forintos négyzetméteráron kelnek el, a panelek ára azonban drasztikusan visszaesett tavalyhoz képest és jellemzően sok volt az ár alatti eladás is idén. Tapasztalataink alapján a győri átlagkeresetet felfelé húzzák a külföldi ipari létesítményekben dolgozók, azonban nem feltétlenül az ő pénztárcájuk szerint alakul a piac, emiatt nem tekinthetők a győri ingatlanok megfizethetőbbnek, mint más hasonló vidéki nagyvárosok ingatlanjai." - emelte ki Benedikt Károly.

"A statisztikák alapján valóban megfizethetőbbnek tűnhet a város, de a személyes tapasztalataim alapján a győri lakáspiac folyamatai nem mutatnak jelentős eltérést az ország más területeihez képest." - tette hozzá Komádi Csaba.

Forrás: OTP Jelzálogbank

4. Legnépszerűbb városrészek

A csökkenő kereslet ellenére továbbra is megvannak azok a városrészek, amelyek keresettebbek a többinél. Ezek közé Révfalu, Bácsa, Nádorváros, Győrszabadhegy tartozik, de keresett a város vonzáskörzete is. A második legnagyobb agglomerációval rendelkező Győr körüli települések ugyan hivatalosan nem részei a városnak, mégis szinte kizárólag Győrben dolgozók és ügyeiket is Győrben intézők, tehát lényegében győriek lakják. Győrújfalu és környéke kifejezetten kedvelt, ahogy Győrújbarát, Nyúl és még Pannonhalma is. A lakásfejlesztések inkább Szitásdombon zajlanak, a szlovák határ felé Győr és Vámosszabadi már szinte össze is épült.

A város északkeleti részén fekvő Likócs városrészben is terveznek egy nagy lakóparkot az északi elkerülőútig. A híd megépülésével az északkeleti rész bekapcsolódott az autópályaelérésbe, így megemelkedett a népszerűsége. Korábban csak családiházas terület volt, de elkezdtek megjelenni itt is a fejlesztők.

A beruházások, újlakás-projektek szempontjából Győrben nem szabad megfeledkeznünk a változtatási tilalomról, ami egy akadályozó tényező, úgy is, hogy az elmúlt évhez képest lazítottak a szabályokon. Ami további problémát jelent, hogy

Győrben szinte már teljesen elfogytak az építési telkek, ami pedig még elérhető, azok ára jellemzően kigazdálkodhatatlan a beruházóknak.

Ebből kifolyólag a beruházók kiszorulnak Győr peremterületére.

Győr mellett meg kell említeni Mosonmagyaróvárt is, ami Pozsonytól mindössze 35, Bécstől pedig bő 80 kilométerre van. A városban korábban a fejlesztők leginkább a szlovák befektetőkre tudtak alapozni, akik előszeretettel vásároltak itt a szlovákiainál olcsóbban ingatlant, de az OTP szakértője úgy látja, hogy itt is lecsökkent az új építésű lakások iránti kereslet, a szlovákok gyakorlatilag eltűntek a piacról.

5. Újlakáspiac

"Győr térsége az új építésű lakóprojektek tekintetében némileg más képet mutat, mint többi nagyvárosunk, ugyanis a megyeszékhelyen kívül a környező kisebb településeken is számottevő mennyiségben épülnek nagyobb fejlesztések. Az átlagosnál magasabb keresletet Ausztria, valamint Pozsony közelsége is táplálja.

Az első negyedévben Győrben 8 társasházat értékesítettek, összesen 290 lakással, ami jóval kevesebb, mint Szegeden vagy Debrecenben.

Ezek közül 193 lakást lehetett megvásárolni, átlagosan 862 ezer forintos négyzetméteráron. Helyi sajátosságnak számít, hogy a fejlesztők többsége nem kulcsrakész, hanem emelt szintű fűtéskész állapotra határozza meg a vételárat, így a kulcsrakész állapot elérése választott burkolattól, szaniterektől és belső ajtóktól függően még a további 150-200 ezer forint/négyzetméter költséget is elérheti. A legnagyobb helyi projektnek az Örökzöld Lakópark (100 lakás) és a Juhar Lakópark (51 lakás) számít." - mondta el Sápi Zoltán, az ELTINGA elemzője.

A szakember szerint újlakáspiaci szempontból a térség két frekventált településének számít még Vámosszabadi (7 projekt, 234 lakás) valamint Mosonmagyaróvár (8 projekt, 221 lakás). Vámosszabadiban a település magjától félreeső, Győrrel szervesen összeépült Szitásdombon zajlanak a fejlesztések, az átlagos négyzetméterár valamelyest alacsonyabb, mint a megyeszékhelyen (781 ezer Ft/m2), de az árak többsége itt is fűtéskész állapotra vonatkozik. Mosonmagyaróváron 724 ezer forintos (fűtéskész állapotra vonatkozó) átlagos négyzetméterárral szembesülhettek a vevők az év első felében, a két meghatározó fejlesztésnek a Gyöngyös Villapark (III-IV. ütem, összesen 50 lakás) és a Kiserdő Lakópark (II-III. ütem, 90 lakás) számít. Az említett településeken kívül legalább 10 lakásos projektek fejlesztése zajlik Nagyszentjános, Levél, Jánossomorja, Hegyeshalom, Győrújbarát, Enese, Bezenye településeken is, valamint Rajkán, ahol azonban elsősorban a szlovák vásárlókra alapoznak.

6. Mit hoz a jövő?

"A keresetek reálértéke és az infláció, a magas lakáshitelkamatok és a befektetési kamatok körüli változások ahogy az ország minden területén, úgy Győr környékének ingatlanpiacára is hatással vannak. A külföldi tőke jelenléte várhatóan továbbra is erős marad a városban, azonban, ha emissziója révén kevésbé népszerű beruházásokat is beengednek a településre vagy a közvetlen környezetébe, az ronthat a környék adottságain és keresettségén is, ami hatással lesz az árakra is." - hívta fel a figyelmet Benedikt Károly.

"A tapasztalatunk azt mutatja, hogy az ingatlanárak minimálisan csökkentek, de inkább stagnálnak. Nem látszik olyan körülmény, ami alapján azt feltételezhetnénk, hogy a következő egy évben ez radikálisan megváltozna, így véleményem szerint továbbra is stagnálás várható. Abban az esetben, ha a kamatkörnyezet javulna, akkor természetesen a hitelfelvételi kedv és ezzel a kereslet is élénkülhetne. Az új építésű ingatlanok kapcsán sem számítok hirtelen növekedésre, amennyiben a jelenlegi körülmények alapvetően nem változnak meg. A tőkeerős vállalkozók, akiknek hosszú távon is megéri építkezni és ehhez a megfelelő finanszírozással is rendelkeznek, tovább fogják folytatni a beruházásaikat, a kisebb vállalkozások valószínűleg a kivárást választják." - tette hozzá Komádi Csaba.

Címlapkép forrása: Getty Images