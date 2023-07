Itt vannak a főváros legolcsóbb és legdrágább új lakásai: 30 milliós garzontól a másfél milliárdos luxuslakásig

Továbbra is mérsékelt az érdeklődés az új lakások iránt, de az árak stabilan tartják magukat. Az idei második negyedévben mindössze 800 új lakást adtak el Budapesten, míg korábban volt olyan negyedév, amikor ez a 2000-et is meghaladta. Az árakban ugyanakkor az alacsony kereslet nem tükröződik, az átlagos négyzetméterárak minimálisan tovább emelkedve elérték az 1,44 millió forintot, míg a tényleges átlagár átlépte a lélektani 100 millió forintos szintet. Emögött viszont hatalmas kerületek közötti és kerületen belüli különbségek állnak.

Mostanra öt olyan kerület van Budapesten, ahol az új kínálat átlagos négyzetméterára eléri a 2 millió forintot. Emögött azonban akár kerületen belül is nagyon nagyok lehetnek a különbségek. Ahogy a kerület jellege és építészeti stílusa is lehet homogénebb, úgy vannak olyan részei a fővárosnak, ahol egy körzeten belül is többszörös árkülönbségeket látunk. A fenti ábra kerületenként mutatja be a legmagasabb és a legalacsonyabb négyzetméterárakat.

Különösen a drágább kerületekre jellemző, hogy van egy-egy olyan luxusprojekt, amelyekben a 3 millió forint feletti négyzetméterár sem ritka. Érdekesség viszont, hogy néha a közepes árazású kerületekben is láthatunk ilyeneket, a XIII. kerületben például annyi a fejlesztés, hogy azok fajlagos ára 700 ezer és 2,8 millió forint között szóródik.

A főváros legmagasabb négyzetméteráron kínált új lakása a VI. kerületben található, ahol egyetlen négyzetméterért több mint 5 millió forintot kérnek.

Az egész város legolcsóbb új lakását viszont a XVII. kerületben kínálják, aminek árcédulája fajlagosan kevesebb mint 650 ezer forint. Nem kizárt azonban, hogy ezért - akárcsak a XIII. kerületben - nem egy kulcsrakész, legfeljebb egy emelt szerkezetkész állapotú lakást kapunk.

Nagy alapterülethez nagy terasz is jár

Ha nem a négyzetméterárat nézzük, akkor a legdrágább lakások azokban a kerületekben vannak, ahol a lakás mérete is meghaladja az átlagot. A fejlesztők a drágább kerületekben egyébként is jellemzően nagyobb méretű lakásokat terveznek, miután a kevésbé árérzékeny vevők a drágábban kínált nagyobb lakásokat is haljandók megfizetni. Ezekhez sokszor az átlagnál nagyobb méretű terasz is tartozik.

Hiába gondoljuk azt, hogy az V. kerületben a sűrű beépítettség egyben kisebb lakásokat is jelent, a terasz nélkül számítva itt épülnek Budapest legnagyobb lakásai.

Egy átlagos V. kerületi új lakás 110 négyzetméteres, melyhez további 18 négyzetméternyi terasz tartozik. A legnagyobb teraszok viszont már azokban a kerületekben épülnek az új lakások mellé, amelyekben a telek is lehetővé teszi azt, így a lakás terasszal együtt számított alapterülete a II. és a XII. kerületben a legnagyobb, előbbinél 103+36, utóbbinál 94+42 négyzetméter az átlag.

A legkisebb lakások viszont a VII. és a VIII. kerületben épülnek, előbbinél mindössze 41 négyzetméteres átlagmérethez tartozik 11 négyzetméternyi terasz, utóbbinál 47 négyzetméterhez tartozik 10.

Nézzük a tényleges árakat!

Négyzetméterárak és az alapterületek ismerete után érdemes kiemelni, hogy ez milyen tényleges árakat jelent annak, aki egy adott kerületben szeretne új lakást venni. A kínálat alapján a legolcsóbban a XXIII. kerületben lehet új lakáshoz jutni, ott ezt akár már 30 millió forintért meg lehet tenni, de számos további kerületben is találunk 40 millió forint alatt új lakást, jóllehet ezek többsége egy szobás garzon. A budai oldalon viszont már mélyebben a zsebébe kell nyúlnia a vásárlóknak, a III. és a XI. kerületben ugyan vannak valamivel 40 millió forint felett új lakások, de a XII.-ben és a XXII.-ben ez már 80 millió, utóbbiban feltehetően a nagyobb méretek miatt. Az I. és a II. kerületben pedig 90-100 millió forint a belépő szint, a toronymagas győztes viszont az V. kerület lett, ahol jelenleg nincs 180 millió forint alatt új építésű lakás.

A legdrágább lakásoknál viszont, ahogy a négyzetméteráraknál, úgy a tényleges áraknál sem az V., hanem a VI. kerület vezet, a már említett projekt legdrágább lakásáért 1,5 milliárd forintot kérnek. Ezen kívül van további öt budapesti kerület, ahol a kínálatban találunk 500 millió forint felett is lakást és összesen 11 olyan kerület, ahol a legdrágább új lakás ára nem éri el a 200 milliót. Olyan pedig, ahol a 100 milliót sem, mindössze a XIX. és a XVIII. kerület, utóbbi legdrágább új lakása egy 67 millió forintos ingatlan.

Címlapkép forrása: Getty Images