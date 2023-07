Megelégelték a kezelhetetlen népességnövekedést - Betiltották az építkezéseket Érden

A tiltás addig marad érvényben, amíg el nem készül a város jelenleginél lényegesen szigorúbb, társasházépítéseket erősen visszafogó új helyi építési szabályzata. A korlátozás ráadásul nemcsak a társasházakra, de a családi házakra és a tetőtérbővítésekre, valamint a hozzáépítésekre is vonatkozik.

A város polgármestere, Csőzik László szerint "a város túlcsordult", nincs elég parkolóhely, folyamatosak a dugók és a szakrendelő előtt is hosszú sorok kígyóznak. A népességnövekedés a közoktatásra is hatással van, a tavaly átadott új iskola is megtelt, ősszel 6-7 új iskolai osztályt kell indítani a szokásos 2-3 helyett. Emellett a vízszolgáltató cég is jelezte, hogy hamarosan kapacitáshiány léphet fel. Ezek együttesen indokolták a drasztikus döntést.

A lap szerint ha az építkezések a jelenlegi iramban folytatódnának, akkor ellehetetlenülne a város közműellátása, miközben az intézmények zömére már most kitehetnék a megtelt táblát. A jelenlegi jogszabályok értelmében az önkormányzatok maximum három évre rendelhetnek el változtatási tilalmat, viszont ez meghosszabbítható. A tilalom nem vonatkozik a megkezdett építkezésekre, illetve az építéshatóságnál már bejelentett munkákra, de az érintett tulajdonosoknak nem jár kártalanítás.

Címlapkép forrása: Getty Images