Rendkívül gyenge első féléves bizonyítvánnyal zárt a hazai lakáspiac

A Duna House Cégcsoport közreadta havi Tranzakciószám Becslését (DH-TB), amely szerint 2023 júniusában, országosan 7120 lakóingatlan cserélt tulajdonost. Ez ismét egy nagyon alacsony szám, hiába volt tehát erősebb a május, úgy tűnik, a vásárlók továbbra is kivárnak, az idei első félévhez hasonlóan kevés adásvétel utoljára 2014-ben volt mérhető.

Az idei átlagos tempójára állt vissza júniusban a hazai ingatlanpiac, amely összességében rendkívül gyenge első féléves bizonyítvánnyal zárt. 2023 júniusában a Duna House saját adatain alapuló becslése alapján országosan 7120 adásvétel történt, amely az előző évhez mérten újra 30% feletti visszaesést jelent a tranzakciók számában.

A májusi erősebb hónap ellenére a 2023-as első féléves adatok jelentős visszaesést mutatnak. Az idei első félévben összesen 43 987 adásvétel történt, amely a tavalyi (2022) első félévhez képest 41%-os, az erősebb 2021-hez képest 47%-os, de még a járvánnyal sújtott 2020-as év első feléhez képest is 26%-os elmaradást mutat.

Noha az ingatlanközvetítő vállalat az idei évre vonatkozó előrejelzésében 90-110 ezer tranzakciót vár, a jelenlegi számok szerint az alsó értékétől is kisebb elmaradásban van a piac. A szakemberek ugyanakkor eddig is erősebb második félévet vártak, amelyet most az otthonteremtési támogatások bejelentett változásai tovább erősíthetnek az előrehozott vásárlásoknak köszönhetően.

Ennél valamivel magasabb értékről számolt be Szabó Attila, okleveles szerkezet-építőmérnök, aki szerint júniusban 7987 adásvétel történt Magyarországon, de ez is alacsonyabb az általa májusra becsült 8468-as értéknél.

Címlapkép forrása: Getty Images