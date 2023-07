Több mint egy évtizede nem láttunk ilyet: hatalmas mértékben csökken a brit lakások ára

Több mint egy évtizede nem mért ütemben csökkennek a brit lakóingatlanárak a pénteken ismertetett legfrissebb adatok szerint, folyamat elsődleges oka a jelzáloghitelek kamatainak jelentős emelkedése.

A legnagyobb brit ingatlanhitelező hálózat, a Halifax beszámolója szerint júniusban átlagosan 2,6 százalékkal voltak alacsonyabbak az árak, mint egy évvel korábban. Éves összevetésben ez 7500 font (3,4 millió forint) értékcsökkenést jelent ingatlanonként, és ilyen mértékű éves áresésre 2011 óta nem volt példa a brit ingatlanpiacon - áll a Halifax pénteki ismertetésében. A hitelintézet kimutatása szerint a lakóingatlanok átlagára jelenleg 285 932 font (130 millió forint).

Az országos átlagon belül Londonban - amely hagyományosan a világ egyik legdrágább ingatlanpiaca -

ugyancsak 2,6 százalékkal csökkentek a lakásárak egy év alatt, de a brit fővárosban ez 15 ezer fontos - 2009 októbere óta nem mért ütemű - árzuhanást jelent éves összevetésben.

Londonban jelenleg 533 057 font (242 millió forint) a lakóingatlanok átlagára.

A Halifax elemzése szerint mindez azt jelzi, hogy a brit ingatlanpiac továbbra is érzékenyen reagál a hitelköltségek kilengéseire, és a makacs inflációval kapcsolatos aggályok a finanszírozási költségek jelentős emelkedéséhez vezettek. A hitelintézet felidézte, hogy a Bank of England monetáris tanács a múlt havi kamatdöntő ülésen 50 bázisponttal emelte irányadó kamatát, és emiatt az elmúlt egy hónapban ugrásszerűen emelkedtek a jelzáloghitelek kamatai.

A brit jegybank - az EU-n kívüli legnagyobb európai gazdaság központi bankja - eddig tizenháromszor emelte irányadó kamatát azóta, hogy 2021 decemberében, 0,10 százalékos mélységi kamatrekordról indulva elkezdte monetáris politikájának jelenlegi szigorítási ciklusát. Az 50 bázispontos júniusi kamatemeléssel elért 5,00 százalékos alapkamat másfél évtizedes csúcs:

legutóbb 2008 áprilisában, közvetlenül a globális pénzügyi válság elhatalmasodása előtt járt ezen a szinten a Bank of England irányadó kamata.

A kamatemelési sorozat fő hajtóereje a négy évtizede nem tapasztalt ütemű brit infláció.

Az éves összevetésű inflációs ütem Nagy-Britanniában szeptember és március között minden hónapban meghaladta a tíz százalékot. A tavaly októberi 11,1 százalékos ütemnél gyorsabb éves inflációt legutóbb 41 évvel korábban, 1981 októberében mértek. Áprilisban 8,7 százalékra csökkent ugyan a tizenkét havi inflációs ráta, de ez is fél százalékponttal meghaladta az akkori piaci és elemzői várakozásokat.

Ráadásul a lassulási folyamat ezen a szinten egyelőre meg is torpant: a brit statisztikai hivatal adatai szerint májusban is 8,7 százalékos volt az éves összevetésben számolt infláció Nagy-Britanniában. A Bank of England inflációs célja 2 százalék, vagyis a tizenkét havi infláció jelenleg több mint a négyszerese a jegybanki célszintnek.

Címlapkép forrása: Shutterstock