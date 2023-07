Csökkennek az építőipari árak, a szakmának munka kell - Jöjjön az új lakásfelújítási támogatás!

Portfolio 2023. július 10. 17:29

Nagy örömmel venne egy energiahatékonysági felújítási lakossági programot az építőipari szakma, megrendelésre van ugyanis szükség, mind a kereskedők, mind a gyártók és a kivitelezők részéről is. Rövid távon nagy megkönnyebbülést jelenthetne, ráadásul az uniós kibocsátáscsökkentési célok felé is nagy előrelépés lenne, ha a hazai lakóingatllanok felújítási löketet kaphatnának energiahatékonysági szempontból. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) keretein belül nemrég megalakult Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozat és az Építőanyag-gyártók Tagozat mutatta be a 2023-as évre vonatkozó várakozásokat. Szó volt az árakról, a megrendelésekről, és a szakma legnagyobb kihívásairól.