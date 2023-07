Megéri egy jobb munkáért másik városba költözni?

Sokak életében előfordulhat olyan helyzet, hogy egy új állásajánlat miatt egy másik városba kellene költözni. Ilyenkor számos szubjektív szempont is szerepet játszik a döntésben, de vannak tényszerű számok is, amelyek a költözés vagy a maradás mellett szólnak. Egyik legfontosabb ebben az új állással elérhető jövedelem és az ottani megélhetési költségek aránya, ami gyakran azonnal eldönti a kérdést, hogy megéri-e egyáltalán a költözésen elgondolkodni. Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, hogy Magyarország különböző részein milyen jövedelmekhez, milyen megélhetési, elsősorban lakhatási költségek társulnak, és ez alapján hol érdemes elfogadni az esetleges állásajánlatot.

Közel kétszeres az átlagjövedelmekben mért különbség a legmagasabb értékű Budapest és a legalacsonyabb értékű Szabolcs-Szatmár-Bereg megye között, de Budapestet leszámítva is másfélszer annyit keres egy Győr-Moson-Sopron megyei munkavállaló, mint a már említett szabolcsi. Mindez a kiadó lakások árazásán is erősen meglátszik, de a jövedelmek és a bérleti díjak sorrendje nem teljesen ugyanaz. Vannak megyék, ahol viszonylag alacsony átlagjövedelmekhez képest a megyeszékhelyen kimondottan drága a lakásbérlés, de ennek fordítottjára is jó példák vannak.

Az alábbi ábrán az adott megyék – és Budapest – székhelyeinek átlagos lakásbérleti díjai és a megyére jellemző átlagjövedelmek láthatók. A területi különbségeket jól mutatja, hogy

egy átlagos budapesti lakás bérleti díja szinte megegyezik a szabolcsi átlagjövedelemmel, miközben a budapesti átlagjövedelemből Salgótarjánban vagy Békéscsabán akár 5 lakást is ki lehetne bérelni.

Hacsak nem tartós távmunkában dolgozik valaki, akkor viszont a jövedelem ott keletkezik, ahol a lakhatási kiadások is, így érdemes azt is megnézni, hogy az adott település és megye lakásbérleti díjai és jövedelmei hogyan aránylanak egymáshoz.

Ebben a mutatóban – a magas lakbérek miatt - már korántsem áll olyan kedvező helyen Budapest, az országban Nyíregyháza, Debrecen és Veszprém után a negyedik legkevésbé megfizethető itt a lakáspiac. A teljesség kedvéért ki kell azonban emelni, hogy a megyei átlagjövedelmek feltehetően valamivel alacsonyabbak, mint a megyeszékhelyeken mérhető értékek, így ez valamelyest torzíthatja a tényleges arányokat.

Ennek ellenére az látható, hogy Salgótarjánban és Békéscsabán olyan olcsón lehet lakást bérelni, hogy azt még az átlagnál alacsonyabb jövedelmek mellett is könnyebben ki lehet fizetni, mint a korábban említett városokban. Míg a négy legkevésbé megfizethető városban az átlagjövedelem több mint felét teszi ki a rezsi nélkül számított lakásbérleti díj, addig a legolcsóbb településeken csak harmadát.

Ha valaki nettó 270 ezer forintot keres Salgótarjánban vagy Miskolcon, arányaiban kedvezőbb a 90-100 ezer forintos bérleti díj, mint a budapesti 430 ezer forinthoz mért 230 ezer.

Hol éri meg munkát vállalni?

Ha csak a lakhatási költségekre helyezzük a hangsúlyt, akkor azt kellene mondani, hogy az első adandó alkalommal induljon mindenki Kelet-Magyarországra, ha ott egy legalább átlagfizetéssel kecsegtető munkát talál. Az összkép viszont összetettebb ennél. Az élelmiszerüzletek kínálatában például már nincsenek ekkora országon belüli árkülönbségek, ahogy a közlekedésben – például benzinár, városok közti tömegközlekedés - sincs.

Éppen ezért tovább gondolva a számítást, egy kétfős, átlagjövedelmet kereső háztartás esetén a lakhatási kiadásokhoz egy elméleti, a többi alapkiadáshoz szükséges fix összeget adtunk hozzá, majd megnéztük, hogy így hány forint maradna a háztartás zsebében. A számítás csak a becsült, elméleti minimumkiadásokat tartalmazza, nem veszi figyelembe az egyszeri nagyobb kiadásokat, ahogy a szórakozáshoz, nyaraláshoz, a szabadidő tartalmas eltöltéséhez szükséges kiadásokat sem. Ez alapján viszont ismét fordul a kocka.

Az ábrán látszik, hogy az alacsony lakhatási költségek ellenére miért nem mennek tömegek Salgótarjánba vagy Békéscsabára munkát keresni. A fix kiadások miatt ugyanis hiába olcsóbb ezeken a településeken akár jövedelemarányosan is a lakhatás, a további kiadások miatt már

jobban megéri egy drágább lakáspiacú, de magasabb jövedelemmel kecsegtető városban nézelődni.

Ez magyarázza azt, hogy országon belül továbbra is olyan városokba áramlik a munkaerő, mint Budapest vagy Győr.

Ahogy viszont az elején már említettük, a szigorú piaci szempontok mellett számos szubjektív tényező befolyásolja azt, hogy valaki elindul-e egy másik városba egy jónak tűnő álláslehetőség miatt. Vannak városok, amelyek jövedelmek tekintetében nem állnak az élen – például Veszprém vagy Debrecen – a lakbérek mégis magasabbak, vagyis az ott élő bérlők hajlandók magasabb összeget is kifizetni azért, hogy a városban lakhassanak, ami a kevésbé mérhető, élhetőségi szempontokra is utalhat.

