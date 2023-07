Duna House: a városi CSOK kivezetése megmozgatta a lakáskeresők fantáziáját

Megbolygatták a szezonális ingatlanpiaci trendeket a falusi és a városi családi otthonteremtési támogatással (csok), valamint a babaváró támogatással kapcsolatban bejelentett változások: június közepéhez képest júliusban 16 százalékkal nagyobb vevői aktivitást mért a Duna House az ingatlanpiacon - közölte az ingatlanközvetítő hétfőn az MTI-vel.

"A tavalyi év mélyrepülése után máris kezdetét vette a 2023 második félévétől várt felívelés, a csok-változások bejelentésének hatására a szokásos nyári uborkaszezon helyett egyre intenzívebb vevői érdeklődésről számolnak be az ingatlanszakértők" - idézték a közleményében a Duna House PR és elemzési vezetőjét, Benedikt Károlyt. A szakértő szerint a vásárlók érdeklődésének erősödésével vélhetően az ingatlanárak is rövid idő alatt reagálnak majd a fordulatra, ezért érdemes mihamarabb lépni a családoknak. A jelenlegi feltételek mellett otthonteremtési támogatások igénylési határideje december 31.

A Duna House és a Credipass szakértőinek számításai alapján júliustól mindössze 3 hónapot fordíthatnak az értintett családok ingatlankeresésre, ha még szeretnék igénybe venni a most elérhető állami támogatási lehetőségeket, mivel számolni kell a hitelpótlás valamint a hitelbírálat átfutási idejével is.

A babaváró hitel valamint csok támogatás iránti igényt tanácsos október végén, de legkésőbb november elején beadni, hogy tartható legyen az év végi határidő.

Egy májusban elfogadott kormányrendelet értelmében 2024-től módosul a babaváró és csok támogatás rendszere. Az egyik legfontosabb változás, hogy január 1-től használt lakás vásárlására többé nem vehető igénybe a csok, csakis a listában szereplő preferált kistelepüléseken és ott is csak korszerűsítéssel, bővítéssel egybekötve. A "városi" csok, ezzel az illetékmentesség - amely a vételár 4 százaléka - a 3 százalékos kedvező kamatozású támogatott hitel, és az adóvisszatérítési támogatás is megszűnik, azonban változó feltételekkel elérhető marad a falusi csok. Az új, egylakásos lakóház esetében elérhető falusi csok támogatás nem változik, egy gyermek esetén továbbra is 600 ezer, két gyermeknél 2,6 millió, 3 vagy annál több gyermek esetén 10 millió forint.

Január 1-jétől változnak a babaváró támogatás feltételei is, 10 millió forintról 11 millióra emelkedik a kamatmentes támogatás összege. A házaspár azonban csak akkor lehet jogosult a támogatásra, ha a pár nő tagja az igényléskor még nem töltötte be a 30. életévét, illetve - átmeneti szabályozásként 2024. december 31-ig - ha a feleség elmúlt 30 éves, de még nem töltötte be a 41. életévét és igazolja várandósságát.

