Hatalmasat zuhantak a Budapest környéki lakásárak

Országos átlagban továbbra is tartják magukat a lakásárak, miután az idei első negyedévben 1,8 százalékot emelkedtek a tavalyi utolsó negyedév 0,8 százalékos csökkenése után. Az MNB legfrissebb számaiból - melyek nagyon hasonlóak a KSH nemrég kijött számaihoz - kiderül, hogy az egyes jogállások és az egyes országrészek között ismét nagyok az eltérések. Az ország legnagyobb részén a tavalyi utolsó negyedéves árcsökkenés az idei első negyedévben enyhe árnövekedésbe csapott át, kivéve a Budapest körüli városokban, ahol a korábbiaknál is jelentősebb, 12 százalékos nominális árcsökkenés következett be.