Ezeken a helyeken térül meg legrövidebb idő alatt a lakásvásárlás

Jelentős áremelkedés volt megfigyelhető a hazai lakáspiacon a tavalyi év első felében, azonban a második félévben, illetve idén év elején megállt az egyetemi városokban az ingatlanárak növekedése. Budapesten egyre jelentősebb különbségek figyelhetők meg az egyes városrészek között a lakásárakban, a vidéki városokat tekintve – az előző évekhez hasonlóan – Miskolc a legolcsóbb. Országszerte meglehetősen magasak a fedezeti időtávok, azonban vidéken továbbra is alacsonyabb számok figyelhetők meg, így ott rövidebb idő alatt megtérülhet az ingatlanbefektetés – derül ki az MBH Indexből, az MBH Jelzálogbank által végzett elemzésből.

2022 jól indult a hazai ingatlanpiacon, az év második felében azonban a magas hitelkamatok miatt már mérsékeltebb kereslet mutatkozott az otthonok iránt, ami az árakban is stagnálást hozott. A gyengébb második félév ellenére a lakások ára a MBH Index adatai szerint 2021 negyedik és 2022 negyedik negyedéve között 18,7 százalékkal emelkedett. A piac gyengélkedése azonban az idei év első félében is folytatódott, így egyelőre úgy tűnik, hogy megtört a jelentős növekedés trendje. A bérleti díjak esetében országosan 2021 augusztusa és 2022 augusztusa között több mint 23 százalékos bővülés volt jellemző, azóta pedig idén nyár eleji adatok szerint további több mint 7 százalékkal nőttek. Budapesten az országoshoz hasonló tendencia volt megfigyelhető, 2022 augusztusában az előző év azonos időszakához képest csaknem 25 százalékkal kellett többet fizetni a bérleményekért, és azóta szintén több mint 7 százalékkal emelkedtek.

Az adott évben gazdát cserélt lakások fajlagos átlagárának változása 2012 és 2022 között, valamint a 2022-es árak közötti kapcsolat Budapest legnépszerűbb egyetemi helyszínein és azokhoz közel (Forrás: MBH Index)

Budapesten a népszerű belső részek és az egyetemek környéke helyett olcsóbb alternatívát jelentő külsőbb területeken, mint a Magdolna-negyedben, a József Attila-lakótelepen vagy Újpesten is megközelítették vagy meg is haladták a 700 ezer forintot a négyzetméterárak tavaly. A többi városrész esetében pedig még magasabb négyzetméterárak jellemzők. Az egyetemek környéki, de nem belső területeken is szinte alig találni ingatlant 800 ezer forint alatti négyzetméteráron. De több helyen az egymillió forintot is megközelítették vagy meg is haladták a négyzetméterenként fizetendő összegek, és szintén ez igaz a belső területekre. Átlépték az egymillió forintot a fajlagos tranzakciós árak például az I. kerületben, az V. kerületben, Belső-Terézvárosban, a Corvin-negyedben, Ferencváros rehabilitációs területein, Kiszuglóban, illetve Kelenföldön is. 2023-ra vonatkozóan egyelőre kevés adat áll rendelkezésre, de a 2022-es, egész évet jellemző fajlagos árszintekhez képest minimális elmozdulás történhetett az év első felében.

Vidéken a legdrágábbnak számító Veszprémben és Debrecenben tapasztalt négyzetméterár közelebb került a fővárosi legolcsóbb vizsgált környék áraihoz. Utóbbi két városban körülbelül 640, illetve 620 ezer forintot kellett adni egy lakás négyzetméteréért, de meghaladta a 600 ezer forintot az átlagos fajlagos ár Győrben is, ahol szintén jelentős volt a növekedés. Átlépték a négyzetméterárak az 500 ezer forintot Szegeden (545 ezer Ft/m2) és Gödöllőn (533 ezer Ft/m2), valamint megközelítették ezt a szintet Pécsen is. Az ingatlanárak viszonylatában az egyetemi városok közül az előző évekhez hasonlóan Miskolc számított a legolcsóbbnak, ahol 350 ezer forint körül mozogtak a fajlagos átlagárak.

A lakásárak alakulása a vidéki egyetemi helyszíneken, a 2008-as szint, a válság alatti minimumár, a 2021-es és 2022-es árak egymáshoz képesti viszonyának bemutatása (Forrás: MBH Index)

Az MBH Index elemzői megvizsgálták azt is, hogy az egyetemre készülő diákok családjának a kollégiumi elhelyezés híján bérléssel vagy esetleg vásárlással könnyebb megoldani a lakhatást. A két megoldás közötti választás alapvetően befektetési döntés, amiben a két alternatíva jövőbeli költségeit javasolt összevetni, a döntésben azonban számos más tényező is szerepet játszik a lakásárak és bérleti díjak alakulása mellett.

A fedezeti időtávok – vagyis az a minimum idő, amelyet az adott lakásban el kell tölteni ahhoz, hogy a vásárlás és bérlés költsége megegyezzen, illetve amelynél tovább tartva a lakást megérheti a vásárlás mellett dönteni –, magasan alakulnak a jelenlegi piaci körülmények között.

Jelentősen rövidebbek lehetnek a fedezeti időtávok viszont akkor, ha a megvásárolt lakás legalább egy szobáját kiadják. A vidéki egyetemi városok közül így Pécsen akár 4,5 év alatt is megtérülhet az ingatlanvásárlás, és Miskolcon, valamint Debrecenben is rövidebb az időtáv, mint Budapesten, ahol már inkább hosszabb távú befektetésként értelmezhető a lakásvásárlás, ami nem csak egy ötéves egyetemi ciklusra korlátozódik. A fedezeti időtáv Budapest egyes kerületeiben és egyes vidéki városokban, amennyiben a vásárolt lakás egyik szobája kiadásra kerül az alábbiak szerint alakul:

A fedezeti időtáv Budapest egyes kerületeiben és egyes vidéki városokban, amennyiben a vásárolt lakás egyik szobája kiadásra kerül (Forrás: MBH Index számítás)

Az eredményekből látható, hogy a fedezeti időtávok magasan alakulnak a jelenlegi piaci körülmények között, amit elsősorban a magas hitelkamatokra, illetve a szintén magas sajáttőke-hozamokra lehet visszavezetni. Még a fővárosban a legalacsonyabb fedezeti időtávval rendelkező III. kerületben is meghaladta a 17 évet, miközben az V., XI., XII., XIV. és XV. kerületekben a 40 évet is, illetve már olyan hosszú időtávot jelentett, ami a lakásvásárlás szempontjából nem értelmezhető. Ha a megvásárolt lakás legalább egy szobáját kiadják valaki számára, a számok is kicsit javulnak a befolyó bevételnek köszönhetően, azonban még így is magasan alakulnak a fedezeti időtávok, 4,5 és 17,2 év között. Így a lakásvásárlás inkább hosszabb távú befektetésként értelmezhető, ami nemcsak egy ötéves egyetemi ciklusra korlátozódik, hanem például arra is, ha fiatal a munkaerőpiacra is várhatóan az adott városban lép be.

A modell paraméterei

A modell felállításakor azt feltételezték a szakértők, hogy a lakás vételárának 50 százalékát hitelből (10 éves futamidejű) fizették, a THM 10,1 százalékos. A lakás 40 négyzetméteres. A lakásvásárláshoz egyéb járulékos költségek is tartoznak. Az egyszeri költségek között szerepel:

Az illeték, melynek mértéke 4 százalék.

Az ügyvédi díj és az adminisztrációs költségek 1 százalékot tesznek ki.

A hitelfelvétel költsége 1 százalék.

A beköltözés, illetve felújítás költsége 5 százalék (drágább lakások esetében elképzelhető, hogy felülbecsüli a költséget).

Az amortizáció és a biztosítás díja évente a lakásár 1 százalékát teszi ki.

Szobakiadás esetén a bérleti díj jövedelem a piaci bérleti díj 30 százaléka havonta (ezt nettó jövedelemnek tekintve).

A bérléskor a lakás mindig azonos minőségű, a rendelkezésre álló saját forrást 9,3 százalék mellett lehet befektetni. A diszkontfaktor megegyezik a hitel THM-értékével. A reál lakásárnövekedés 0,9 százalékos a vizsgált időszak során, az infláció 6,1 százalékos (a következő öt évre várt inflációs ráták alapján).

Fontos azonban megjegyezni, hogy a bemutatott számítások a piaci átlagok alapján készültek, az egyes egyedi ingatlanok esetében a számított értékek ettől akár jelentősen is eltérhetnek. A vásárlásnál mindenképpen mérlegelni kell, hogy a hitelfelvétel milyen terhet ró a családra, figyelembe véve a várható magasabb kamatszinteket, valamint érdemes úgy választani, hogy ha a gyermek megszakítja tanulmányait, az ingatlan jól kiadható legyen.

