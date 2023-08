A 10. legnagyobb magyar város épült fel Óbudán: így néz ki a Sziget számokban

A világ több mint 100 országából érkeznek fesztiválozók Budapestre, a ma induló 2023-as Szigetre. Vannak, akik a 18 ezer km-re lévő Új-Zélandról jönnek. Azért a legnagyobb piac még mindig Magyarország, ahonnan a Szigetre belépők száma az összes látogató közel felét teszi ki. A Szigeten pedig idén több mint 50 programhelyszín közül válogathatunk, ahol a nemzetközi felhozatalban 62 ország művészei lépnek fel különböző műfajokban - tájékoztatták a szervezők a Portfolio-t.

Három hét alatt épült fel a 76 hektáron elterülő Szabadság Szigete, melynek napi befogadóképessége 90 ezer ember, a fesztiválon dolgozókkal és a látogatókkal együtt, ezzel a Sziget az ország 10. legnagyobb városává válik erre a 6 napra. Ehhez mérten úgy alakítják ki a szolgáltatásokat, hogy az kényelmesen ellássa az ittlévőket. Van például mintegy 100 éttermi vendéglátó egység, változatos ételkínálattal, a hazai ízek mellett idén még bővebb nemzetközi konyhával és különböző vega, vegán és mentes ételekkel. A Sziget területén lévő „food court”-ok úgy lettek kialakítva, hogy bárki, 150 méteres körzetben találjon megfelelő kínálatot magának. Az ételt árusító egységekben található lesz ún. „budget food” 2500 forintos áron és általában a vendéglátás árait úgy határozták meg, hogy ne legyen drágább, mint a fővárosban található hasonló kínálat.

A vendégélményt fokozzák a Szigeten kialakított VIP helyszínek, melynek élménye tavalytól a látogatók számára is elérhető. A megvásárolható VIP jegyek egyszerre 4 VIP-szektorba is belépést engednek.

Felépül egy városközpont, információs ponttal, ügyfélszolgálattal és panaszirodával. A Szigeten van csomag- és értékmegőrző, talált tárgyak osztálya, több helyen ATM automata, pénzváltó, kerékpármegőrző és számtalan egyéb kényelmi szolgáltatás. A fesztivál készpénzmentes övezet, fizetni saját bankkártyával vagy a feltöltött karszalaggal lehet, ez utóbbit akár online vagy készpénzzel és bankkártyával a helyszínen is fel lehet tölteni, ehhez igazodva a fennmaradt összeget vagy online automatikusan visszautalják, a készpénzes feltöltések maradékösszegét pedig a több ponton is felállított visszaváltó helyeken lehet visszakérni.

A Hajógyári szigeten több kemping is áll a fesztiválozók szolgálatára, különböző szintű szolgáltatásokkal és figyelmet fordítva a kerekesszékkel érkezőkre is, a higiénés szolgáltatásokat és akadálymentesítést is szem előtt tartva.

Kialakítottak egy 0-24 órában elérhető egészségügyi központot is a fesztivál idejére, benne több mint 200 fős személyzet, orvosokkal, ápolókkal, helperekkel és mentőautókkal valamint a hozzájuk tartozó személyzettel. A Sziget „kórházban” a kisebb sérülések és egyéb panaszok ellátása mellett akár röntgenvizsgálatot is tudnak végezni. A biztonságra a nap 24 órájában többszáz fős biztonsági és további rendvédelmi szolgálat ügyel és egy tűzoltócsapat is szolgálatot teljesít. Az irányítást ellátó ún. vezetési törzsben részt vállalnak meteorológusok, tűzoltók, fegyveres erők képviselői, valamint operátorok.

Idén a közösségi terekből eltűnnek a mobil wc-k, helyükbe vízöblítéses toalettek kerülnek, mintegy 1000 angol wc-vel, dekoratív konténer-blokkokban felállítva. Az angol wc-k folyamatos működését 70 db szivattyú biztosítja, egy ilyen méretű fesztivál mobil wc „mentesítése” nemzetközi szinten is egyedülálló teljesítmény, mint ahogy a portalanításhoz használt, körforgásos, a folyóból, jelen esetben a Dunából származó víz használata is.

A Hajógyári-sziget talaját védendő, lefektetnek mintegy 25 ezer m2 műanyag és további 5 ezer m2 alumínium utat.

A Sziget előtti napokban nagy mennyiségű, mintegy 70-80 mm-nyi csapadék hullott, területet a szervezők 80 ember részvételével 3 nap alatt 10 munkagéppel és 7 szivattyúval mentesítették. És felkészültek a szervezők a tavaly nagy gondot okozó esetleges szállóporra is, ezt a folyamatos „szürkevizes” öntözés mellett egy új pormentesítő anyaggal oldják meg.

Tovább folyik a fesztivál „zöldítése” is. Ez tetten érhető lesz például a vendéglátó egységekben is, de minimalizálják a robbanómotoros közlekedési eszközök használatát, a legszükségesebb ilyen járműveken kívül a Szigeten dolgozók is csak elektromos vagy emberi erővel hajtott járművel közlekedhetnek. Alapvetés, hogy a különböző járművek a lehető legkisebb mértékben zavarják a fesztiválozókat, ennek érdekében idén egy új közlekedési tervet is készítettek a Sziget idejére. A környezetvédelemhez tartozik, hogy a III. kerülettel határos galériaerdő melletti részt - az ott lévő védett flóra miatt - idén is lezárják.

A Sziget legnagyobb színpada, a Nagyszínpad 10 nap alatt „nőtt ki a földből”, alapterülete több mint 1000 m2 és 600 m2-es LED fal tölti be a színpad hátterét. A Samsung Party Aréna nézőtere 4000 m2, a Freedom presented by Mastercard sátra több, mint 10 ezer fős befogadó képességű, míg a TicketSwap Colosseum 3 ezer raklapból épül fel. A legkisebb sátor pedig mindössze 4 m2-es.

Címlapkép forrása: Gombkötő Emma via Portfolio