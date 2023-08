Havi kétmillió forintba kerül egy lakás ebben a városban és úgy tűnik, tovább folytatódik az emelkedés

Öt hónapon belül ez volt a negyedik alkalom, hogy a manhattani bérleti díjak rekordot döntöttek, ami a magasabb kamatlábakkal és az alacsony kínálattal magyarázható. Utóbbinak egyik oka az Airbnb-n, turisztikai céllal hirdetett lakások számának növekedése, illetve a bérleti díjak emelését korlátozó törvények, ami szintén lakásokat vont ki a piacról.

Korábban soha nem volt példa arra, hogy az átlagos havi bérleti díj 5588, a medián pedig 4400 dollár legyen. Fél évvel ezelőtti cikkünkben még 5142 és 4097 dollárról írtunk. Különösen a nagyobb alapterületű lakások drágultak nagyobb mértékben: míg a stúdiólakások bérleti díjai 19%-kal emelkedtek, addig a három hálószobás egységeké több mint 36%-kal nőttek.

Érdekesség, hogy mindez annak ellenére következett be, hogy a New York-i városrészben 2020 júniusa és 2022 júniusa között mintegy 400 ezer fővel csökkent a lakosságszám és a távmunka miatt az irodák kihasználtsága is mindössze 48 százalékos. Igaz, hogy az elmúlt egy évben ismét növekedni kezdett a népesség, de az még mindig nem éri el a járvány előtti értéket.

Ami a jövőt illeti, elemzői várakozások szerint az augusztusi bérleti díjak új rekordot dönthetnek, mert a tanévkezdés előtt ott is hagyományosan ez a legerősebb hónap, amikor sokan költözni szeretnének. Emellett az eladó lakások hiánya és a magasabb kamatok sok vevőjelöltet ideiglenesen a bérlésre kényszírtettek.

A kiadó lakások állománya ugyanakkor júliusban 11%-kal nőtt, miközben a megkötött új bérleti szerződések száma 6%-kal csökkent a tavalyi évhez képest, ami arra utal, hogy a manhattani bérlők a pénzügyi határukhoz értek, azaz nem tudnak ennél többet fizetni a lakásokért, ez pedig hamarosan a bérleti díjakban is fordulathoz vezethet.

