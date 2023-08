Többszörösére emelkedett a távmunkában dolgozók aránya - Milyen hatással lesz ez a városainkra nézve?

A hibrid munka továbbra is velünk van, melynek eredményeként az irodák kihasználtsága világszerte 30 százalékkal a pandémia előtti szintek alatt stabilizálódott, ennek hatásai pedig jelentősek. A McKinsey tanulmánya ezeket a hatásokat vizsgálta, mi pedig ennek kapcsán megnéztük, hogy milyen hatással volt ez a kelet-közép-európai régió irodapiacára.

A tanulmány rávilágít, hogy a távmunka elterjedésével a fizikai irodáktól elszakadva a lakosok magasabb számban kezdték elhagyni a városmagokat, New York központi területe például 2020 és 2022 közepe között 5 százalékot veszített a népességéből, míg San Franciscoban ugyanez 7 százalék volt, ami többek között a helyi kiskereskedelemre is hatással volt.

A napi ingázásból frissen felszabadult alkalmazottak közül sokan úgy döntöttek, hogy kiköltöznek a városmagokból. Bár a folyamat mostanra lelassult, de mindez így is jelentős hatást gyakorolt az érintett városok ingatlanjaira: a belvárosi lakásárak lassabban emelkedtek, mint a külvárosokban és a kisebb, városmagtól távolabbi településeken, jóllehet a New York-i bérleti díjak alakulása jelenleg ellentmond ennek.

A távmunka azonban nemcsak a tengerentúlon, de Magyarországon is elterjedtebb lett. A covid első hulláma ebben is jelentős hullámot hozott magával, ami aztán a lezárások enyhítésével mérséklődött, a tavalyi évre viszont a covid előtti évnek nagyjából a háromszorosán, mintegy 15 százalékon stabilizálódott.

Mi jöhet a jövőben?

A McKinsey tanulmánya több forgatókönyv szerint modellezte az iroda-, lakó- és üzlethelyiségek iránti jövőbeli keresletet.

Ezekben a forgatókönyvekben az iroda- és üzlethelyiségek iránti kereslet általában alacsonyabb 2030-ban, mint 2019-ben volt.

A vizsgált tényezők között a hosszú távú népesedési trendek, a foglalkoztatási trendek, az automatizálás leendő hatásai, az iparágankénti irodalátogatási minták, a munkavállalók életkora és jövedelme, valamint az online világ térnyerése is szerepet kapott. Ki kell emelni, hogy a kutatást rendkívüli makrogazdasági bizonytalanság idején végezték, amikor az infláció és a kamatlábak magasak és a recessziótól való félelem is fokozódik.

Mi történik a régiónkban?

A fenti folyamatok eredményeként Budapesten és a környező országok fővárosaiban 2022-re a 2019-es minimumértékeknél legalább 50 százalékkal magasabb az irodapiaci kihasználatlanság, de vannak városok, például Budapest vagy Bukarest, ahol ez a 100 százalékot is meghaladja, azaz 3 év alatt több mint duplájára nőtt az üresen álló irodaterületek aránya.

Ennek függvényében különösen érdekes megnézni, hogy hogyan reagáltak erre az irodafejlesztők. Természetes folyamat, hogy a már elkezdett irodaépítéseket még igyekeztek, igyekeznek befejezni, de a fejlesztések célpontjában most nem az irodaházak állnak. Különösen Varsóra igaz ez, ahol eleve sokkal nagyobb volt az irodaállomány, mint Budapesten vagy Prágában.

Az biztos, hogy a világ legnagyobb gazdasági központjai komoly kihívásokkal néznek szembe, amelyet csak fokoztak a covid okozta népességmozgások kihívásai. A tanulmányban szereplő amerikai városok már korábban is küzdöttek a növekvő hajléktalansággal vagy a lakosság ingázási szükségleteinek megoldásaival. A covid okozta új kihívások azonban új lehetőségeket is teremtenek arra, hogy a városi terek megújulhassanak, alkalmazkodva építészetileg és funkcióikban is a legújabb igényekhez, ismét vonzóvá téve a városmagokat, de ehhez az irodapiacnak is alkalmazkodnia kell.

