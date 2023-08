Elindította eddigi legőrültebb ingatlanprojektjét Szaúd-Arábia

Ahogy korábban már írtunk róla , Szaúd-Arábiában épülhet fel a világ egyik legmonumentálisabb építménye, a "The Mirror Line", mely a jelenlegi tervek szerint két egymással párhuzamos, 487 méter magas épület lenne köztük egy viszonylag szűk térrel. A 170 kilométer hosszú épület ötletét sokan kétkedve fogadták és fogadják a mai napig, most viszont hivatalosan is elindult az építkezés, amit egy videón is bemutatunk.