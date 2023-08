Itt vannak az ország legolcsóbb és legdrágább lakótelepei

Portfolio 2023. augusztus 21. 15:11

Az otthonkeresőknek és a befektetőknek is menekülési utat kínálnak a lakótelepek, emiatt bizonyulhattak meglehetősen válságállónak eddig a lakáspiaci visszaesés hónapjaiban is. A KSH és a NAV legfrissebb adatai alapján a OTP Ingatlanpont szakértője úgy látja, hogy ez a szektor az év végéig nagyobb részesedést is kiszakíthat a piaci forgalomból. Ennek okán megmutatjuk, melyek az ország legolcsóbb és legdrágább lakótelepei, kiemelve Budapestet és a vidéki városokat.