Új típusú migráció okoz súrlódásokat a budapesti agglomerációban

Az elmúlt évtizedek meghatározó jelentőségű demográfiai fejleménye, hogy a Budapestet övező agglomeráció népessége masszívan növekszik. A 2022-es népszámlálás friss településszintű adatai szerint arányaiban olyan mértékben megközelítette Budapestet, amire utoljára az 1880-as években, azaz a magyar urbanizáció hajnala előtt volt példa, még mielőtt a főváros elkezdett volna modern értelemben komolyabban kiépülni. Az abszolút számokat tekintve egyértelmű: sose éltek még ennyien az agglomerációs gyűrűben, közelítően sem.

E már-már népvándorlásszerű demográfiai átalakulásról – az új beköltözők jelentette feladatokról, a régi lakókkal együtt lehetséges közösségépítésről beszélgettek a szakértők a HÉTFA Kutatóintézet és a Magyar Urbanisztikai Társaság által a 29. Országos Urbanisztikai Konferencia előkészítéseként tartott kerekasztal-beszélgetésen.

Forrás: HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ

Növekedés és népességcsere

A növekedés egy-egy adott településen általában abban nyilvánul meg, hogy az ezredforduló óta tíz-húsz százalékkal több lett a lakos. Amikor polgármesterekkel és települési ügyekben járatos szakemberekkel beszélünk az agglomerációban, mégis gyakran említik, hogy a lakók legalább fele új beköltöző. Hogyan lehetséges ez?

A népességnövekedés a lakoság részbeni kicserélődésével is együtt járt.

Az agglomeráció népmozgásai közül csak az egyik (és nem is feltétlenül a legerősebb) irányt jelenti, amikor újabb mezőket és szántókat vonnak belterületbe, alakítanak ki rajtuk utcákat és építenek rajtuk házakat, amikbe azután máshonnan érkező új lakók költöznek. A legjelentősebb faktor inkább a meglévő lakóterületeken zajló kicserélődés: például amikor egy idős lakó eladja a házát, a helyére pedig egy többgyerekes család érkezik. Ez is növekedés, ráadásul olyan, ami akár jelentősebb átalakulásokkal is járhat, markánsabb hatást is gyakorolhat egy-egy település arculatára és összetételére – például úgy, hogy a kiköltöző néni Kádár-kockáját le is bontják, a helyére pedig egy jóval nagyobb ház, sőt akár ikerház vagy többlakásos társasház épül.

Az ingatlanállomány efféle konkrét változásaival, amikor újabb, nagyobb, a kortárs igényeknek jobban megfelelő ház épül egy meglévő helyén, természetszerűen együtt jár a népességváltozás, hiszen régi lakók helyére újak jönnek. Ettől persze a régi lakók akár maradhatnának is a településen, azonban erre gyakran nincs lehetőségük, mert nincs hova. Abban a gyakori esetben, amikor idősebb lakók azért adják el a házukat, mert azt túl nagynak találják már az egy- vagy kétfős háztartásuknak, egyből költözni is kényszerülnek, ugyanis az agglomerációs települések zömében nem igazán léteznek kisebb lakások, főleg olyanok, amiknek a komfortszintje is elfogadható. Ez a hiány könnyen oda tud vezetni, hogy az agglomerációs települések egy része csak klasszikus kétgenerációs családoknak kínál kedvező lakhatási lehetőségeket, de az újfent kisebb családmérethez igazodni kénytelen időseken kívül az életkezdő helyi fiatalokat sem tudja hatékonyan megtartani. Egyfelől anyagi lehetőségeik sem teszik feltétlenül lehetővé, hogy helyben válasszanak új otthont, másfelől ha nem egyből saját családdal, hanem egyedül vagy párban költöznének, éppúgy nem találnak megfelelő méretű ingatlant, mint a már említett idősek.

Agglomerációs ingatlankínálat

Érdemes megemlíteni, hogy az agglomerációs települések és a sűrű – például kislakásos-társasházas – beépítés viszonya ambivalens. Van, ahol lényegében helyi döntés, hogy csak családi házak illeszkednek a település imázsához; van, ahol viszont az önkormányzat tudatosan törekszik a lakáskínálat diverzifikálására és/vagy növelésére; illetve van, ahol különféle nem feltétlenül szabályos ingatlanfejlesztői trükkök nyomán épülnek kisebb lakásos épületek.

Térségi szempontból a népességnövekedést részben a közművek túlterhelődése, részben a generálódó ingázási pluszforgalom kezelhetetlensége miatt szokás problémásnak tartani, márpedig a kisebb lakásos, társasházszerű épületek szükségszerűen népességnövekedéssel járnak. Ugyanakkor tény, hogy ha egyszerre mutatkozik jelentős beköltözési nyomás és egyszerre hiányoznak komplett korosztályok igényeinek megfelelő ingatlanok a kínálatból, az mindenképp negatív hatással bír a helyi identitásra, a kötődés erejére, tehát az sem feltétlenül egészséges opció, ha kiegyezünk ezzel a fennálló helyzettel.

Mivel a közművek és a közlekedési infrastruktúra közül az előbbi relatív könnyen bővíthető, a kiköltözési nyomás problémáját akkor oldhatjuk fel a legkönnyebben, ha közösségi közlekedéssel – célszerűen vasúttal – jól ellátott területeken épül sűrűbb beépítés, akár kisebb lakásokból álló társasházak is, így megelőzhető, hogy a kiköltözés egy az egyben magával vonja az autós ingázás terhét is. Sajnos ez a feltétel szinte soha nem teljesül, a sűrű új beépítések jellemzően nem vasútállomások körül jelennek meg.

A beköltözés hatalmi vetületei

Érdekes dinamikát mutat a népességcsere hatása az egyes települések politikai vezetésére. Egyfelől kutatások és a kerekasztal-beszélgetés során elhangzott beszámolók is megerősítik, hogy számos agglomerációs település képviselőtestületében többségbe kerültek már az új(abb) kiköltözők, amiből logikusan következne, hogy szemléletváltás áll be a településműködtetés és ‑fejlesztés kívánatos irányaiban, úgy, hogy jobban érvényesüljenek az új lakosok különféle sajátos szempontjai. Másfelől azonban arról is hallunk, hogy drámai irányváltások mégsem nagyon következnek be, sőt, mérvadó kérdésekben inkább a hagyományos helyi elitek akarata érvényesül.

Érdemes leszögezni, hogy némiképp ingoványos talajon járunk, amikor az agglomerációs népességkicserélődés árnyalatait igyekszünk feltérképezni: egy-két témába vágó kutatáson kívül lényegében kizárólag anekdotikus forrásokra támaszkodhatunk, így polgármesterek, főépítészek, általában a helyben élők, illetve kutatók benyomásaira. Ezek egyáltalán nem szükségszerűen pontosak, hiszen némely trendeket és véleményeket jobban látnak és inkább észrevesznek, így tapasztalataik szükségszerűen torzítanak.

Súrlódások

Az mindenesetre egyértelmű, hogy az agglomerációs települések népessége átalakul, mint ahogy az is, hogy e folyamat jelentős súrlódásokkal jár. Általános érvényű jelenség és nem is szorul különösebb magyarázatra, hogy különböző élethelyzetek különböző szokásokat alakítanak ki:

aki egy körfolyosós bérházban vagy egy lakótelepi panelban szocializálódott, annak nem lesznek mintái arra, hogy mit kezdjen a háza előtti árokkal, a saját kertjével, az esővíz elvezetésével vagy az utcán szembejövőkkel.

Persze az e példákra adott jellemző rossz válaszok – gondozatlanul hagyás, lekövezés, utcára vezetés, elmaradó köszönés – nem a friss beköltözők sajátjai. Megfelelő helyspecifikus élettapasztalat és rutin híján mégis ez az a csoport, aminél a helyi normák kisebb-nagyobb megszegései könnyen el képesek érni egy olyan kritikus tömeget, amikből akár konfliktus is kibontakozhat; ha mással nem, hát az önkormányzattal. És míg az efféle súrlódások kiváló kabarétrétfa‑, standup‑ és szitkom-alapanyagok addig, amíg egyediek, tömeges előfordulásuk már keserű együttélési konfliktussá tud fajulni – mint arra számos példát láthatunk is agglomerációs településekről szóló riportokban.

Tanulságos látni, hogy mind a régi, mind az új lakók esetében jelentős területi különbségek mutatkoznak az agglomeráció egyes égtájai között abból a szempontból, hogy mennyire képes szervezett formát ölteni az érdekeik képviselete. Az anyagi, kulturális, tudás- és egyéb tőkeformák terén egyaránt kedvezőbb helyzetű nyugati és északi agglomeráció településein kimondottan gyakori, hogy a hasonló helyzetű lakók egyesületet alakítanak, választott politikusaik és a sajtó felé egyaránt szervezett keretek között adjanak hangot fenntartásaiknak és igényeiknek. A Budapest körüli gyűrű más településein azonban gyakorta teljesen szervezetlen helyi közösségek lelhetők csak fel, amelyekből kimondottan hiányzik az érdekképviseleti erő – nemcsak egyes részcsoportjaikat (például az új beköltözőket) illetően, de össztelepülési szinten is.

Ami működik: iskola, templom, piac, kocsma

Kellően hosszú ideje zajlik már az agglomerációs övezet efféle átalakulása ahhoz, hogy jó gyakorlatok, potenciális megoldások is látszódjanak. Ezek egy része szinte magától adódik: az iskola például szinte biztosan olyan közeg, amiben a különböző költözési évjáratú szülők akaratlanul is egy közösség részeivé válnak. (Már persze ha működik helyben iskola és képes olyan vonzerőt kifejteni, hogy az új lakók se akarják gyerekeiket Budapestre vagy más nagyobb városba hordani.) Ennél egy fokkal nagyobb tudatosságot igényel olyan települési rendezvények szervezése, amelyek alkalmasak közös identitást építeni, a helyben élők minél szélesebb köreit érve el és kínálva kapcsolódási felületet számukra. Ha léteznek helyspecifikus emlékezési helyszínek – az 1956-ban fontos szereppel bírt volt piliscsabai laktanyánál épült emlékmű jó példa erre –, az szintén olyan kiindulási alapot kínál, amire könnyebben lehet közös identitást építeni.

És persze közmondásos tény, hogy a kocsma, illetve a piac egyaránt képesek olyan közösségi helyszínekként funkcionálni, amik kimondottan demokratikusan kínálják fel az integráció lehetőségét. Sajnálatos trend, hogy az átalakuló fogyasztási szokások kimondottan ellene hatnak az – ilyen értelemben – hagyományos kocsmai működésnek. A piacok cserébe új reneszánszukat élik, még ha nem is biztos, hogy a társadalom egészét elérő módon. Ehhez hasonlítanak a templomok, egyházi közösségek is: elérésük korlátos, azon belül viszont igen erős integráló erőt képesek képviselni. Úgy tűnik, e bevált közösségi terek célzott erősítése nagy eséllyel lehet a helyi szintű társadalmi kohézió eszköze. Nemcsak az agglomerációban, persze, de talán ezeken a gyorsan átalakuló településeken van rá a legnagyobb szükség.

Címlapkép forrása: Getty Images