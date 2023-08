Felrobbantotta egy kistelepülés lakáspiacát a kelet-magyarországi sikersztori

Bár a kelet-magyarországi beruházások kapcsán a legtöbbünknek Debrecen jut először eszébe, több olyan város is van a térségben, amely az utóbbi években sokat profitált az oda érkező működőtőkéből. Tiszaújvárosban például az utóbbi években annyi vendégmunkás fordult meg, hogy sokkal jobban megérte ott lakásba fektetni, mint a nagyobb egyetemvárosokban. Miskolcon és Nyíregyházán pedig bár alacsonyabbak a lakásárak mint Debrecenben, hozamok tekintetében mindkét város versenyképes. Hogy mi történik ezen települések lakáspiacain, arról ezúttal is helyi szakértőket kérdeztünk.

A vidéki Magyarország lakáspiacán haladva ezúttal az északkeleti országrészt vizsgáltuk meg, kiemelve Nyíregyháza, Miskolc és a kisebb lakosságszámú Tiszaújváros piacát. A korábbiakhoz hasonlóan most is a különböző ipari és infrastrukturális beruházások lakáspiacra gyakorolt hatásaira voltunk kíváncsiak. Nézzük, hogy látják a helyben dolgozó értékesítők és a nagyobb hálózatok elemzői!

Beruházások

Miskolc

Miskolc esetében a város lakáspiacát az autópálya megépülése, a városban és a környező településeken megvalósított ipari beruházások, valamint turisztikai és sportéleti fejlesztések formálták. Folyamatosan érkeznek kisebb-nagyobb cégek, elsősorban autóipari szegmensből, de

az utóbbi évek igazán nagy beruházásai sajnos elkerülték a várost.

Ugyanakkor az elmúlt években megvalósult úthálózatfejlesztések hatására és központi elhelyezkedésének köszönhetően stratégiai fontosságú településsé vált lakhatási szempontból a vármegyeszékhely. Tiszaújváros és Kazincbarcika fél-fél órányi távolságra van, előbbiben a MOL-nak zajlik egy hatalmas beruházása, utóbbinál a BorsodChem bővíti gyárterületét. Debrecenben pedig épül a BMW-gyár és az M30-as autópálya meghosszabbításával már Szlovákia is mindössze egy órán belül elérhető. Északon a kassai Volvo gyárat érdemes megemlíteni, nem megfeledkezve az M30-as autópályán néhány perc alatt elérhető Szikszó városáról sem, ahol a HELL Energy fejleszti folyamatosan gyárát, így lakhatás szempontjából jó alternatívát kínál ezen cégek dolgozói számára a település - mondta el Farsang Sándor, az OTP Ingatlanpont Északkelet-magyarországi Régió vezetője.

Nyíregyháza

Nyíregyháza kapcsán Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője kiemelte, hogy a Lego-gyár bővítette meglévő üzemét, valamint akkumulátorgyár is épül a közeljövőben.

A gyárak, vezető beosztású dolgozóik számára általában a belvárosban béreltek lakást, ami élénkítette a helyi lakáspiacot.

Volt olyan vezető, aki egyedül érkezett, számára a kisebb lakások is megfelelők voltak, a családdal érkezők tágasabb ingatlant kerestek.

Tiszaújváros

A szakértő szerint Tiszaújvárosban, a MOL területén 2017-től folyamatosan történtek és történnek ipari beruházások. A Butadién műgumigyár, mely az autógumiabroncsok alapanyagát állítja elő, japán technológiával létesült, 2019-2020-ben indult az Olefingyár rekonstrukciója a német Linde, mint fővállalkozó és a török Teknokon Industry Kft., mint kivitelező által. 2018-ban kezdődött a MOL Petrolkémia Zrt. Poliol megaprojekt a magyar állam és az unió támogatásával, mely még jelenleg is folyamatban van. Itt a német Thyssenkrupp a fővállalkozó, számtalan alvállalkozóval, kivitelezővel, a világ szinte minden tájáról, 18 országból érkező vendégmunkásokkal. Az alvállalkozók nagy része olasz, román, török, szlovák cégek, de vannak izraeli ügyfelek is.

Hogy hatott ez a lakáspiacra?

Miskolc

Az OTP Ingatlanpont szakértője szerint a város lakáspiacára az árakat illetően jelenleg a stagnálás jellemző, ami alacsonyabb szinten állt meg, mint például Debrecenben. A legnagyobb és leghomogénebb mintát a Miskolc, Avas városrészben eladó panellakások adják, melyek 2012-ben akár 75 000 forintos négyzetméteráron is gazdát cserélhettek, de mára már állapottól függően 300 000 - 500 000 forint között mozognak. Az előbb említett beruházások okán a bérleti piac is virágzik, így

Miskolcon még a jelenlegi gazdasági helyzetben is bruttó 7-8 százalékos éves hozamot realizálhatnak a bérbeadók, jóllehet az ingatlan.com mérése inkább 6-6,5 százalékról beszél.

Miskolc lakáspiacának alakulását elsősorban az autópálya megépülése, a városban és környező települések megvalósított ipari beruházások, turisztikai és sportéleti fejlesztések formálták.

Új építésű projekt nagyon kevés van a városban, mivel a megemelkedett építési költségek miatt az új lakások ára a már piacon lévő használt lakások árainak két-háromszorosa lenne.

Ekkora különbséget nem sokan fizetnek ki, aki megtehetné, hogy új építésű lakást vegyen is inkább megveszi a felújítandó lakásokat, és átalakítja a saját ízlése szerint.

A legkeresettebb lakóingatlanok a minimum 3 szobás, jó állapotú családi házak, amiből nem sok van a kínálatban, illetve a belvárosi, jól bérbe adható minimum másfél, kétszobás panellakások. Előbbinél általában 50-60 millió forint állítja meg az érdeklődőket, míg utóbbinál a 15-25 milliós ársáv a jellemző. Ezt erősíti meg az Otthon Centrum szakértője is, aki szerint idén, legnagyobb arányban a 20-30 millió közötti, kétszobás lakások keltek el mindkét megyeszékhelyen.

Nyíregyháza

"Nyíregyházán tapasztalataink alapján főként az olyan, minimum 3 szobás, jó állapotú családi házak, új építésű ikerházak, illetve a belvárosi minimum másfél, kétszobás panellakások, illetve téglaépítésű társasházak iránt a legélénkebb a kereslet, amik alkalmasak a CSOK igénybevételére is. A családi házak esetében ezek körülbelül az 50 millió forintos, ikerházaknál a 65-70 milliós kategóriába esnek. A panellakásoknál már nagyobb a szórás, itt körülbelül 25-től 40 millió forintig terjednek az árak. A családi és ikerházakat túlnyomó részben saját használatra vásárolják, a panellakások esetében már megjelenik a befektetési cél (bérbeadás) is. A városban most elsősorban a saját részre történő vásárlás jellemző. Statisztikáink alapján az irodánk ügyfeleinek körülbelül 20-30 százaléka az, aki kifejezetten befektetési céllal keres eladó lakóingatlant, a külföldi vevők száma elenyésző." - mondta el az OTP szakértője.

A Duna House értékesítőinek tapasztalatai szerint Nyíregyházán a kereslet középpontjában a 30 millió forint körüli, nappali plusz két hálós 60-70 négyzetméteres lakások állnak, de keresettek még a kisebb, egy hálóval és nappalival rendelkező, 43-45 négyzetméteres otthonok is, amelyek 25-26 millió forintos értékhatár körül mozognak.

Forrás: OTP Jelzálogbank

Tiszaújváros

Bár az iparterületen belül lakókonténereket építettek a vendégmunkások nagyobb része számára, a környező településeken a befektetők családi házakat is vásároltak jelentős számban, azokat apartmanná alakítva létesültek szálláshelyek a munkások számára. "Ennek hatása a lakáspiacra inkább 2019-től érződött jobban. 2017-2018-ban is vásárolgattak a befektetők, viszont ezt követően érzékeltük, hogy az ország más tájáról is elkezdtek nálunk vásárolni ingatlanokat, mivel a bérleti díjak a kereslettel párhuzamosan elkezdtek emelkedni.

Összehasonlítva az akkori ingatlanárakat és bérleti díjakat, jobban megérte Tiszaújvárosban vásárolni, mint az egyetemi városokban.

A tavalyi évig jelentős volt a lakásárak emelkedése, ami szintén a befektetőknek volt köszönhető. Ebben az évben viszont már alig volt igény cégek általi bérleményekre, emiatt csökkent a vásárlói kedv is, ebből kifolyólag az ingatlanok ára is csökkenni kezdett. A kereslet visszaesése főleg annak tudható be, hogy a Poliol-on dolgozók létszáma jelentősen lecsökkent, már a finisben van a projekt és az Olefin rekonstrukció is befejeződött, a MOL kisebb beruházásai pedig lassan és nehezen indulnak. A Jabil Circuit Hungary is épített az ipari parkban egy új csarnokot 3 éve, ott jellemzően ukrán vendégmunkások dolgoznak, ők nagyrészt apartmanokban, családi házakban vannak elhelyezve, de a tavalyi évtől az ott dolgozók elkezdtek lakást bérelni. Emellett Tiszaújváros közelében zajlik egy napelempark építés is, ahol nagyrészt ukrán munkavállalók dolgoznak." - mondta el a Duna House szakértője.

Új projektek

Az ELTINGA adatai szerint ezekben a városokban kevés lakásfejlesztés indul, Miskolcon 5, Tiszaújvárosban mindössze 1 és Nyíregyházán sincs túl sok projekt. Úgy gondolom, hogy ezekben a városokban arányaiban erősebb a 4-10 lakásos szegmens. Miskolcon 760-980 ezer forint között vannak a projektek négyzetméterárai (a legdrágább egy miskolctapolcai fejlesztés, valószínűleg a jobb lokáció miatt), Nyíregyházán pedig 650-890 ezer forint az ársáv - osztotta meg Sápi Zoltán, az ELTINGA elemzője.

Külföldiek és befektetők

Az orosz-ukrán háború hatására érezhetően megemelkedett a nyíregyházi ingatlanok iránti kereslet az ukrán területekről érkező, magyar állampolgárok körében. Ők jellemzően családi házakat kerestek és vásároltak a területen. A Miniszterelnökség által közzétett statisztika alapján a tavalyi évben még 6 alkalommal kértek és kaptak engedély nyíregyházi ingatlan vásárlására kínai állampolgárok, az idei évben a helyi kollégák elmondása alapján azonban csökkent a kínai vásárlók jelenléte.

A miskolci ingatlanpiacon főként az egyetem miatt érkező külföldiek, tanárok, diákok vannak jelen, arányuk azonban elenyésző. A 2022-es statisztika szerint 6 esetben kértek ingatlanvásárlásra engedélyt kínai állampolgárok, egy-egy vásárlás történt orosz, illetve amerikai állampolgár részéről. Albérletet kínai nemzetiségűek kerestek a városban. Az Otthon Centrum közreműködésével például idén nem vásárolt külföldi állampolgár sem Miskolcon, sem Nyíregyházán.

Tiszaújvárosban sem jellemző a külföldi vásárlók jelenléte, néhány ukrán család van, aki ezen a környéken keresett ingatlant. A Miniszterelnökségi statisztika szerint is a 2022-es évben mindössze két alkalommal kértek engedélyt ingatlanvásárlásra EU-n kívüli külföldi állampolgárok.

A Duna House tapasztalatai szerint a tavalyi év adatai alapján a keleti régió egyetemvárosai közül Miskolc és Nyíregyháza az éves, országos átlaggal megegyező, 27%-os befektetői aránnyal büszkélkedhetett. Az idei évben azonban mindkét területen csekélyebb befektető arányról számoltak be a kollégák. Nyíregyházán vannak, akik használt, felújítandó lakásokat keresnek befektetési céllal, amelyekhez jellemzően nyomott áron szeretnének hozzájutni, azonban

az eladók többsége még csak most szembesül azzal, hogy kénytelenek lesznek lejjebb vinni az árakat a sikeres eladás érdekében.

Mindkét város tágas egyetemi kampusszal rendelkezik, így a diákok főként az ottani kollégiumi férőhelyeket veszik igénybe. A bérleti díjak a vidéki egyetemvárosokban is magasak, így jellemző az is, hogy a szülők inkább ingatlant vásárolnak továbbtanuló gyermekük számára.

Tiszaújvárosban a befektetők jelenleg inkább várakoznak, illetve számolgatnak, hogy megéri-e ingatlanba fektetni. Értékesítői tapasztalok szerint többen állampapírba, nagyobb hozamot garantáló, viszont nem kockázatos értékpapírokba fektetnek. Jelenleg a vásárlókat inkább az idősebb korosztály adja, akik családi házat adnak el a környéken.

Mi várható a jövőben?

Miskolc

Az OTP szakértője szerint a következő 1-2 évre előretekintve a városban az országos átlaghoz képest kevésbé fog csökkenni az ár, hiszen Miskolc lakáspiacának árszintje még mindig alacsonyan van. Ugyanakkor a keresleti oldalon erősödés jöhet, ahogy a környező településeken zajló beruházások befejeződnek, és elindul a termelés, valamint, ha az ottani lakáspiac telítődik, illetve elér már egy olyan árszínvonalat, aminél elgondolkodik az ember, hogy megéri egy picivel többet autózni. Emellett Miskolc is folyamatosan fejleszti ipari területeit és turisztikai látványosságait, így várhatóan egyre több ember fogja vonzónak tartani odaköltözni.

Nyíregyháza

A „városi” CSOK kivezetése és a Babaváró támogatás módosítása miatt árcsökkenésre számítanak a helyi Duna House iroda képviselői Nyíregyházán, a település környékén található Falusi CSOK-os területeken vélhetően az árak további emelkedésére lehet majd számítani.

Tiszaújváros

Tiszaújvárosban speciális a helyzet, a keresletet, ennél fogva az árakat is jó pár éve a beruházások üteme alakítja.

amikor egy-egy beruházásra nagy létszámmal érkeznek külföldi vendégmunkások, akkor a befektetők elkezdenek mozgolódni, akár piaci ár fölött is vásárolnak.

Jelenleg is terjed a hír, hogy 2000 török vendégmunkás érkezik a településre. Amint ez realizálódik, - az előző évek tapasztalatai alapján - megindul a vásárlás. Jelenleg sok az üresen álló lakás, magánszemély bérlő alig akad - mondta el a Duna House szakértője.

