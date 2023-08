Több mint 600 új lakás épül fel a Duna-parton

Elindult a Duna Terasz Vista kivitelezése Budapest egyik Duna-parti lokációjában, a Foka-öböl mentén. A projekt során összesen 632 lakás épül fel, várhatóan 2026-os átadással.

Megtörténtek az első kapavágások Budapest új, két lakóházból álló épületegyüttesének kivitelezésében. A fejlesztés során két 8-9 emeletes épületben 632 darab 30-117 négyzetméteres otthonnal bővül a XIII. kerület. A Duna Terasz házakhoz hasonlóan a lakásmixben itt is a piaci sztenderdtől eltérően nagyobb számban lesznek a 3-4-5 szobás lakások, de a befektetői réteget is célzó 1-2 szobás ingatlanokból is széles választék várható.

A projekt a Csele és a Fedélköz utca közötti területen épül meg, az épületegyüttest a Fazakas Építésziroda tervezi. A D&B Ingatlanfejlesztő-Csoport az építkezéssel párhuzamosan a Foka-öböl mentén körbefutó egykori ipari terület részeként funkcionáló parti sáv egy szakaszát rekreációs területté alakítja át, mely az átadás után közterületté válik. A projekt átadása 2026-ban várható.

Címlapkép forrása: D&B Ingatlanfejlesztő-Csoport