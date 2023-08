Új régiós vezetőt nevezett ki a Savills

Az új vezérigazgató feladata, hogy összefogja a vállalat Lengyelországban és Csehországban működő egységeit, valamint tovább növelje kelet-közép-európai platformját. Stuart Jordan 2017 óta vezeti a Savills cseh üzletágát és nemrég a szlovákiai egység is az irányítása alá került. Mostantól már Lengyelország is az irányítása alá tartozik majd, illetve a vállalat ausztriai, magyarországi, romániai és szerbiai társult irodáit is ő koordinálja. Tomasz Buras, aki 2014 óta a lengyelországi részleg vezérigazgatója, elhagyja az üzletet, hogy új lehetőségekkel éljen.

Címlapkép forrása: Getty Images