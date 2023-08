Elértük már a lakáspiac alját? - Így látja a helyzetet a szakértő

Portfolio 2023. augusztus 31. 13:50

2023 első negyedében önmaga Európa-csúcsát is megdöntötte a magyar lakásárindex. Bár az év vége után az idei első három hónapban is lassulás jellemezte az európai piacot, biztató információkat is találni a legfrissebb európai statisztikákban a hazai lakásszektor kilátásainak megítéléséhez. Az OTP Ingatlanpont szakértője szerint azonban nem biztos, hogy az Eurostat piaci pillanatfelvételén már feltűnt a hazai lejtmenet vége.