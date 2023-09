Döbbenetes módszerekkel küzdenek a bérlők a kiadó lakásokért

A lakáshiány miatt a bérlakások egyre kevésbé elérhetők Európa nagyobb városaiban, ami a társadalmi egyenlőtlenségeket is fokozza. Akik ugyanis nem engedhetik meg maguknak az ingatlanvásárlást, jövedelmük egyre nagyobb részét fordítják lakhatásra. Zürichben például a lakáskeresők az ingatlan megtekintésekor gyakran bort és csokit visznek a tulajdonosoknak, hogy jobb benyomást keltsenek és végül nekik adják ki a lakást.

Súlyos a helyzet Európa nagyvárosaiban

Európa legnagyobb városaiban a bérlők súlyos kínálati hiánnyal szembesülnek, ami rekordmagasságba emelte a bérleti díjakat. A jelzáloghitel-kamatlábak megugrása arra kényszerítette az embereket, hogy lemondjanak az ingatlanvásárlásról, a magas infláció pedig növeli az építőanyagok költségeit, akadályozva ezzel az új a kínálat megjelenését.

Az olyan városokban, mint Párizs, Dublin, Berlin és Lisszabon erős a külföldiek kereslete is, mivel a városokban számos nemzetközi cég működik. Ők viszont jellemzően magasabb keresettel rendelkeznek, fizetőképesebbek mint a helyiek, ami szintén felfelé húzza a bérleti díjakat. Londonban és Amszterdamban pedig a Covid után visszatért diákok növelik a kiadó lakások iránti keresletet.

Bár a járvány óta tapasztalható gyorsan emelkedő bérleti díjak nem csak Európában jellemzők, de a kontinensen a városok viszonylag kis mérete nem tudja kiszolgálni a hirtelen jött keresletet. Szakértők szerint, ha a kormányok nem tesznek lépéseket, különösen a kínálat terén, az egyenlőtlenség drasztikus növekedését kockáztatják, mivel

azok, akik nem engedhetik meg maguknak az ingatlanvásárlást, jövedelmük egyre nagyobb részét kell, hogy lakhatásra fordítsák.

„A bérleti díjak emelkednek, ami különösen megnehezíti azoknak az embereknek az életét, akik nem rendelkeznek generációs vagyonnal.” – mondta el a lapnak Christine Whitehead, a London School of Economics lakásgazdaságtan professzora.

Konkrét példák

Amszterdamban még a helyi egyetemisták számára is nehéz a helyzet. Egy holland kisvállalkozás tulajdonosa az egyetemista fiának keresett szobát Amszterdamban, de hiába írt napi 10 hirdetésre, hónapokig senkitől sem kapott választ. Majd pár héttel az egyetem indulása előtt taktikát váltott és a közösségi oldalakon egy hirdetést adott fel a fiáról, bemutatva az érdeklődési körét és a családi hátterét, így végül a tanévkezdés előtt talált egy külvárosi szobát.

Amszterdamban az egyik legerősebb a lakáshiány Európában, mivel a holland fővárosban működő cégek vonzzák a külföldieket.

A tavalyi évben 18 ezer külföldi költözött a 882 ezer lakosú városba, akik legnagyobb része a lakáspiacon bérlőként jelent meg. Becslések szerint Amszterdamban további 200 ezer lakásra lenne szükség a jelenlegi lakhatási igények kielégítéséhez.

Dublinban sem jobb a helyzet. Az ír főváros lakossága csaknem 12%-kal nőtt az elmúlt évtizedben,

mivel a kormányzati adókedvezmények arra ösztönözték az olyan globális gyógyszeripari és technológiai vállalatokat, mint a Meta, az Alphabet vagy a Pfizer, hogy ott alapítsák meg európai központjukat. A fiatal ápolónők például jelenleg fizetésük 77%-át költik albérletre, az otthon élő fiatalok aránya pedig 2022-ben 64%-ra nőtt, szemben az egy évtizeddel ezelőtti 44%-kal. A vállalatok pedig már gyakran a lakhatást emlegetik a toborzás és a munkaerőmegtartás egyik fő kihívásaként. A Ryanair például a nyár folyamán diákszállást bérelt a személyzet elhelyezésére, és azt fontolgatja, hogy lakásokat vásárol dolgozóinak.

Zürichben, amely a Google legnagyobb Egyesült Államokon kívüli kutatóközpontjának ad otthont, a bérelhető lakások üresedési rátája mindössze 0,07%, és az apartmanok megtekintésére szolgáló sorok rendszeresen elérik a 100 főt.

A lakáskeresők az ajánlólevelek, jövedelemigazolások mellett már ajándékokat - bort és csokit - is visznek a potenciális bérbeadóknak, amikor meghívják őket egy-egy ingatlan megtekintésére.

A zürichi bérlők egyesületének társigazgatója arra számít, hogy 2025-ig a bérleti díjak körülbelül 30%-kal fognak emelkedni, ami sok embert kiszorít a városból, felgyorsítva a városrészek átalakulását.

Lisszabonban, ahol a bérleti díjak éves szinten 25%-kal ugrottak meg a második negyedévben, a kormány azt tervezi, hogy megszünteti az ingatlanvásárláshoz kapcsolódó aranyvízumot.

Kelet-Európa számos városában pedig a lakáshiányt és a bérleti árak megugrását tovább súlyosbítja a háború elől menekülő ukránok hirtelen beáramlása. Az Eurostat adatai szerint Észtországban, az ukrán menekültek egyik legnépszerűbb célországában a bérleti díjak 22%-kal ugrottak meg 2022-ben.

Mit látunk Magyarországon?

A hazai lakáspiacon is hasonló folyamatokat látunk, jóllehet nálunk annyiban jobb a helyzet, hogy Budapestnek nem nő a népessége. Hiába volt viszont egy néhány évig tartó fellendülés Magyarországon 2015 és 2020 között a lakásépítések számában, az utóbbi években ismét csökken az új kínálat és előrejelzések szerint az idei és a jövő évben is folytatódhat a trend. A Budapesti Lakáspiaci Riport számai is csökkenő számokat jeleznek, vagyis nemcsak országosan, de Budapesten is kisebb volumenben zajlanak most lakásfejlesztések, mint a korábbi években.

Ami pedig a bérleti díjakat illeti, nálunk is erős emelkedés zajlott az előző két évben, ami mögött részben itt is a magas kamatok miatt a vásárlással kiváró szereplők bérleti piacon való megjelenése áll, de a turizmus fokozatos helyreállása is egyre inkább a turisztikai célú lakáskiadás felé tereli a befektetőket, ami a hosszú távú lakáspiacon a bérleti díjak emelkedése felé mutat.

Tartós megoldás kellene

A kormányok látják a problémát, de Európa-szerte gyakran a rövid távú megoldásokat választják, amelyek általában visszaütnek. A második negyedévben például több mint 5000 dublini magánbérbeadó adta el ingatlanát, miután a kormány bevezette a bérleti plafont. Berlinben és Stockholmban is hasonló a helyzet, ahol a bérletidíj-szabályozások gátolják a bérelhető ingatlanok számának bővülését, ami a feketepiacot erősíti. Az egyik bérleti platform vezetője szerint

a bérleti díjak szabályozása a legrosszabb politika, amit egy város bevezethet, mert még jobban korlátozza a kínálatot.

Spanyolországban viszont a kormányzati politika inkább az építőipari szabályozás liberalizálására irányul annak érdekében, hogy a kínálat hosszú távon növekedni tudjon.

Bécsben viszont a város önkormányzata 200 eurót ad mindenkinek, aki egy bizonyos bevételi szint alatt van, hogy segítse a lakbér kifizetését.

A városban mintegy 500 ezer ember, vagyis minden negyedik lakos a 220 ezer önkormányzati tulajdonú lakás valamelyikében él, és több mint 3700 új lakás épül a következő években.

Lassan fordul a hajó

A lakásállomány viszont mindenhol nagyon lassan bővül, mivel az infláció és a zöld elvárások miatt emelkednek a kivitelezési költségek, így a fejlesztők is óvatosabbak. Azok pedig, akiknek van valamekkora megtakarításuk, egyre inkább a vásárlás felé hajlanak, miután a magasabb kamatok kifizetése is egyszerűbbnek tűnik, mint megfelelő kiadó lakást találni. A jövőben a kamatok csökkenése fokozhatja a vásárlások számát, ami részben enyhülést hozhat a bérleti piacon, de hosszabb távon tartósabb megoldásokra, például a bérlakásállomány bővítésére lesz szükség.

