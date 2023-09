Kőkeményen nekimentek az Airbnb-nek a világ egyik legnépszerűbb turistaközpontjában - Véget érhet az eddigi szolgáltatás

Új korlátozásokat vezetnek be a rövid távú lakáskiadásra vonatkozóan New Yorkban, melynek értelmében a rövid távra lakást kiadóknak regisztrálniuk kell a városban és a bérlet időtartama alatt a házigazdáknak is jelen kell lenniük a lakásban - írja a The Guardian . Az Airbnb lakásmegosztó cég azt mondta, hogy emiatt a városban le kell állítania bizonyos foglalások elfogadását.

Az új rendszer szerint 30 napnál rövidebb bérlet csak akkor engedélyezett, ha a házigazdák bejelentkeznek a városba, sőt vállalniuk kell azt is, hogy a bérlet időtartama alatt fizikailag is jelen vannak az otthonukban, és úgy osztják meg lakóhelyüket a vendégükkel. Egyszerre kettőnél több vendéget ráadásul be sem engedhetnek, vagyis a családokat gyakorlatilag kitiltják a rendszerből.

A szabály értelmében olyan platformok, mint az Airbnb, VRBO és mások, nem dolgozhatják fel a nem regisztrált házigazdák bérlését, miközben a változás óta beérkezett 3800 regisztrációból alig 300-at hagytak jóvá. A korlátozásokat szorgalmazó döntéshozók szerint azért volt szükség erre, hogy megakadályozzák azt, hogy az apartmanok de facto szállodává váljanak.

Az Airbnb a bíróságon támadta meg a szabályzatot, azzal érvelve, hogy azok lényegében a szolgáltatás betiltását jelentik, és ártanak a megfizethető szállást kereső látogatóknak, akárcsak azoknak a kisvállalkozásoknak, akik a lakásmegosztásra és az idegenforgalmi bevételre alapozták megélhetésüket.

Egyesek szerint a város ezzel egyértelműen azt az üzenetet küldi több millió potenciális látogatónak, hogy nem látja szívesen őket, mivel mostantól kevesebb szálláslehetőségük lesz, amikor New Yorkba látogatnak. A cég azonban kénytelen betartani az új szabályokat, és közölte, hogy augusztus 21-e óta nem fogad új rövid távú foglalásokat olyan vendéglátótól, aki nem adta meg sem városi regisztrációs számát, sem a folyamatban lévő dokumentációt.

Az AirBnb-nek januárban 38 500 aktív, nem szállodai adatlapja volt New Yorkban. A rendeletet a város tavaly januárban fogadta el, de a jogi lépések a múlt hónapig tartottak. Az Airbnb a jogi döntés után közzétett útmutatójában azt mondta a New York-i házigazdáknak, hogy vagy regisztráljanak a városban, vagy lehetőség szerint váltsanak át hosszú távú bérbeadásra.​

A vitát sok városhoz hasonlóan New Yorkban is az váltotta ki, hogy egyrészt a turisták és a szomszédban élő helyi lakók között gyakori volt a nézeteltérés, másrészt, hogy az Airbnb hatására a hosszútávú bérleti díjak is jelentősen megemelkedtek, jóllehet emögött más okok is álltak. Tény viszont, hogy ezzel tovább drágulhatnak a város már most is rendkívül drága szálláshelyei, ami a turisták számának a visszaeséséhez vezethet.

Címlapkép forrása: Shutterstock