Elmondta a cégvezető, miért sokkal jobbak az utak Ausztriában

Az építőipari munkaerőhiányt továbbra is problémának tartja, azonban a mély- és magasépítést el kell különíteni. A mélyépítés a magasabb gépesítettség miatt kevésbé kitett, de az eszközök használatához kvalifikáltabb munkaerő szükséges. A cég éppen ezért már a felsőoktatásban is igyekszik megszerettetni a fiatalokkal a szakmát, így elindított egy nyári foglalkozást. A fiatalok számára ráadásul a digitalizáció okozta változások sem jelentenek problémát.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a jövőben a gépek teljesen kiváltják a humánerőforrást, sokkal inkább a hagyományos munkakörök egészülnek ki digitális megoldásokkal, de új munkakörök is létrejönnek. A vállalat a BIM területén különböző szoftvercégekkel is együttműködik, ami elősegíti, hogy rálátást kapjanak a legfejlettebb külföldi mélyépítési trendekre.

Elmondható, hogy küszöbön áll egy forradalom az útépítésben.

Szíjj László kiemelte, hogy külföldi országok felé is nyitnának, Romániában és Szerbiában is jelen voltak, míg Lengyelországban most is jelen vannak és további külföldi vállalatok akvirálásában is gondolkodnak. Az ukrajnai háború kapcsán a helyreállítás során nagyon sok munka lesz, amiben szintén látnak potenciált. Elmondása szerint bár Magyarországon közel azonos hosszúságú az úthálózat, mint Ausztriában, de

Ausztriában átlagosan 7-8 millió tonna aszfaltot dolgoznak be egy év alatt a jó úthálózat eléréséért, miközben Magyarországon jó, ha ennek a felét fordítják fenntartásra és fejlesztésre.

Ahhoz, hogy jó útjaink legyenek, ezt a volument kellene nálunk is elérni.

