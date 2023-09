Nem, nem a Mol-székház a legmagasabb építmény Budapesten - De akkor mi az és hol található?

Ahogy nemrég írtunk róla , akár a 90 métert is elérheti az MBH új székházának magassága, amivel ez lenne Budapest második legmagasabb irodaépülete. Ha viszont az összes fővárosi építményt figyelembe vesszük, akkor ezzel a magassággal csak a kilencedik helyre férne fel. Vajon melyik lehet az a nyolc építmény Budapesten ami még ennél is magasabb? Az alábbi listán ezeket mutatjuk be.