150 milliárd forintot juttat az ingatlanpiacra a kormány

Szeptember közepére mintegy 164 milliárd forintot juttatott a magyar gazdaságba a Nemzeti Tőkeholding (NTH) a Baross Gábor Tőkeprogram ingatlan- és értékpapíralapok alprogramjain keresztül. Ezzel 10 alapkezelő összesen 13 hazai alapja kezdheti meg gazdaságélénkítő tevékenységét - derül ki a Nemzeti Tőkeholding közleményéből.



Lezárult a Baross Gábor Tőkeprogram keretében március 1-jén meghirdetett, ingatlan- és értékpapíralapokat célzó alprogramok forrásainak folyósítása a nyertes alapkezelők számára.

Az eredetileg 150 milliárd forintos keretösszeget végül 164 milliárd forintra emelték, melyből 150 milliárd forint az ingatlan-, míg 14 milliárd forint az értékpapíralapokhoz került.

Az ingatlanalapok a tőkefinanszírozást meglévő ingatlanok energiahatékonysági célú felújítására; zöld, vagy megújuló energiaforrást használó ingatlanok fejlesztésére, építésére, illetve részben megvásárlására fordíthatják. Emellett a forrásból akár megújuló energiaforrással működő erőművek vásárlása vagy építése is megvalósítható, így a program nagyobb megújulóenergia-termelő kapacitás kiépülését is eredményezheti. Az alprogram akár több százezer négyzetméter alapterületű ingatlanportfólióra lehet pozitív hatással, így a visszaeső lakossági kereslet miatt zsugorodó építőipari beruházások serkentésén túl hozzájárul Magyarország külföldi energiakitettségének csökkentéséhez és a klímacélok teljesüléséhez is.

Az értékpapíralapokra fókuszáló alprogram a tőzsdei likviditás fejlesztését célozza. A részt vevő alapkezelők a következő időszakban elsősorban a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott közép- és nagyvállalatok részvényeibe és kötvényeibe, valamint indexkövető alapokba fektetnek be, ezzel még vonzóbbá téve a hazai tőzsdét a magyarországi kibocsátók számára.

Katona Bence, az NTH elnök-vezérigazgatójának tájékoztatása szerint az alprogramban olyan, a piacon legnagyobbaknak számító ingatlan alapkezelők vesznek részt és kaptak lehetőséget a gazdaság élénkítésére, akik a magyarországi ingatlanalapok 3 000 milliárd forintos piacának nagyságrendileg 80% százalékát fedik le.

A hatékony forrásfelhasználást az NTH folyamatosan nyomon követi. Az értékpapíralapok esetében három hónap, míg az ingatlanalapoknál két év után szankciók terhe mellett is ellenőrzik a pályázati kiírás szerinti előrehaladást, az elért eredményeket - olvasható a közleményben.

