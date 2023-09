Mérhetetlen optimizmus uralkodik az északi szomszédunk ingatlanpiacán

A logisztikai szektor egyik kulcsszavává vált az utóbbi években a nearshoring, vagyis az ellátási láncok lerövidítése és a beszállítók közelebb hozása az európai piacokhoz. A várakozások, miszerint ebből a kelet-közép-európai régió profitálhat, mostanra kezdenek beigazolódni, különösen Szlovákiában, ahol tavaly óta számos új cég jelent meg, így a bérlői aktivitás jelentősen megemelkedett.

Szlovákiában nem tudunk úgy befejezni egy épületet, hogy az, az átadásra ne legyen teljesen bérbe adva.

– mondta el a helyi piac szakértője, aki szerint az ország raktárpiacán nem érződik a lassulás, amiben az ottani nagyszámú autógyárnak is fontos szerepe van. Az ottani logisztikai piacon inkább a fejlesztési telkek megszerzése és az engedélyeztetés lassúsága okoz problémát, de a munkaerőköltségek emelkedése is egyre nagyobb kihívás.

Nagyon jelentős fejlesztési volumen zajlott le a raktárpiacon Lengyelországban, de az utóbbi időben a spekulatív fejlesztések volumene már csökken. A cégek most sok esetben költséget csökkentenek, így egyre több üres raktárterület szabadul fel. A gyáraknak viszont folyamatosan nő a raktározási igénye. A lengyel szakértő szerint

a covid alatt túl optimisták, most talán túl pesszimisták vagyunk.

A V4-ek közül talán Csehországban a leginkább kifeszített a logisztikai ingatlanok piaca, ahol az idei második negyedévben is mindössze 1,7 százalék volt az üresedési ráta. Ugyanez Magyarországon 8,1, Budapest környékén pedig 8,6 százalék.

Sokan a befektetéskor csak az elhelyezkedést nézik, de a munkaerő, az energiaköltségek és a potenciális bérlői igények is legalább ennyire fontos szempontok. A megugró kivitelezési költségek miatt most könnyebben elcsúszhatnak a projektek, így sokkal alaposabb tervezésre és adatelemzésre van szükség. Az adatok szerepe viszont az ESG-kritériumok teljesítésében is egyre fontosabbá válik, ahhoz, hogy csökkenteni lehessen a karbonlábnyomot, először meg kell mérni azt. A szakértők pozitívnak értékelték, hogy a fenntarthatóság a bérlői és a bérbeadói oldalon is egyre fontosabbá válik.

